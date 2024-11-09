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الرئيسية مال واقتصاد

7 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين بقيم التداول بنهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

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7 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين بقيم التداول بنهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

7 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين بقيم التداول بنهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 04:08 صباحاً - تصدرت 7 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسين / غير الرئيسيين حسب قيم التداول بنهاية الأسبوع..وجاءت كالتالي:

سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 10.7 مليار جنيه. 

البنك العربي المحدود بقيمة تداول بلغت 7.6 مليار جنيه. 

بنك مصر بقيمة تداول بلغت 6.7 مليار جنيه. 

البنك الأهلي الكويتي مصر - بقيمة تداول بلغت 5.6 مليار جنيه. 

بنك اتش إس بي سي بقيمة تداول بلغت  4.3 مليارات جنيه. 

بنك قطر الوطني الاهلي بقيمة تداول بلغت 4.12 مليار جنيه. 

بنك كريدي أجريكول مصر بقيمة تداول بلغت 3.2 مليار جنيه. 

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات  الخميس 7 نوفمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.263 مليار جنيه، لتربح نحو 22 مليار جنيه. 

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% عند مستوى 31264 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% عند مستوى 38821 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7%  عند مستوى 13719 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53%  عند مستوى 8245 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% عند مستوى 11504 نقاط، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.44% عند مستوى 3253 نقطة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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