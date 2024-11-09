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رسوم السحب النقدي من المحفظة الذكية في البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

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رسوم السحب النقدي من المحفظة الذكية في البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

رسوم السحب النقدي من المحفظة الذكية في البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 04:08 صباحاً - يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن القيمة التي يتم خصمها حال السحب النقدي من المحفظة الذكية.

وأوضح مسؤولو البنك التجاري الدولي، أنه يتم تطبيق رسوم على السحب النقدي من المحفظة الذكية عن طريق ماكينات الصراف الآلي 1% بحد أدنى 3 جنيه.

وتشمل قائمة الخدمات التي تقدمها المحفظة الذكية من البنك التجاري الدولي ما يلي:

 

المحفظة الذكية من CIB

استقبال وتحويل الأموال إلى أي محفظة إلكترونية داخل مصر.

سداد الفواتير (التليفون المحمول، والتليفون الأرضي، والإنترنت، والكهرباء، والغاز والمياه).

شحن رصيد التليفون المحمول.

التبرع للجمعيات والمؤسسات الخيرية.

شراء وسداد المشتريات بمسح رمز QR الخاص بالتاجر من خلال المحفظة الذكية لدى أي متجر يحمل شعار "ميزة ديجيتال".

القيام بمعاملات السحب والإيداع باستخدام أي ماكينة صراف آلي تحمل شعار "ميزة ديجيتال".

القيام بمعاملات السحب والإيداع من أي وكيل بنكي معتمد.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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