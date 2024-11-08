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الكرتونة تبدأ من 134 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

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الكرتونة تبدأ من 134 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

الكرتونة تبدأ من 134 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:21 مساءً - أسعار البيض اليوم، سجلت  أسعار البيض اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2024؛ تباينًا ملحوظًا في الأسواق.

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سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

 وتستعرض «كلمتك» أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والمجمعات الاستهلاكية؛ في السطور الآتية:

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، كلمتك

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية

وبلغ  سعر طبق البيض لعدد 30 بيضة نحو 150 جنيهًا، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية مع استيراد مليون طبق بيض مائدة لضخهم في المجمعات الاستهلاكية.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، كلمتك

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

 وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 150 جنيهًا و153 جنيهًا.

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 151 إلى 154 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، كلمتك

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

 وسعر كرتونة  البيض الأحمر عدد 30 بيضة في  بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 155 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر من 156 جنيهًا إلى 162 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، كلمتك

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

 وعن  سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 134 جنيهًا إلى 135 جنيهًا.

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 135 جنيهًا إلى 137 جنيهًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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