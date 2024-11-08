الكرتونة تبدأ من 134 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:21 مساءً - أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار البيض اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2024؛ تباينًا ملحوظًا في الأسواق.

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم

وتستعرض «كلمتك» أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والمجمعات الاستهلاكية؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، كلمتك

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية

وبلغ سعر طبق البيض لعدد 30 بيضة نحو 150 جنيهًا، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية مع استيراد مليون طبق بيض مائدة لضخهم في المجمعات الاستهلاكية.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، كلمتك

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 150 جنيهًا و153 جنيهًا.

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 151 إلى 154 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، كلمتك

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 155 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر من 156 جنيهًا إلى 162 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، كلمتك

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 134 جنيهًا إلى 135 جنيهًا.

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 135 جنيهًا إلى 137 جنيهًا.

رئيس شعبة البيض يكشف توقعاته للأسعار الفترة المقبلة (فيديو) أزمة البيض.. الأسعار تعاود الارتفاع بعد إعلان الحكومة وضع حلول مستدامة.. و«مواطنون ضد الغلاء» تطالب بتطبيق المعايير الأوروبية لحماية صحة المستهلك

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.