جمرك دمياط يضبط 1763 خرطوشة سجائر مهربة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:42 صباحاً - كشف مدير عام الصادر بجمارك دمياط عبد الحى مصطفى أبو الروس، وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 26075 لسنة 2024 صادر جمرك دمياط باسم شركة “ا.ل” صنف مستندي (فحم نباتي) وعلى الفور شكل لجنة للكشف ومعاينة المشمول.

الجمارك تضبط سجائر أجنبية الصنع

وتم تشكيل لجنة برئاسة ناجى البساطى مدير مجمع الصادر وأيمن شحاتة مدير إدارة حركة الصادر وعضوية كل من السادة مصطفى جمال وعاصم سناء مأمورى الحركة احمد فايد وطارق الفرارجي مأمور التعريفة وأمجد حلمى التزام تجارى وهيثم الاطروش واحمد دبا مديرى مكافحة الأمن الجمركى والتهرب الجمركى واسامة منير أمن جمركي تامر توفيق ادارة الفتوى والرأي وأحمد شوقي إدارة الفحص بالأشعة ومحمد السعيد التزام تجاري.

وتبين وجود (1763) خرطوشة سجاير أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب الاخرى وبالعرض على وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط أفاد سيادته بالعرض على ادارة الفتوى والرأى لتكييف الواقعة.

وأفادت إدارة الفتوى والرأى بأن الواقعة تشكل جريمة تهريب جمركى تطبيقا لنص المادة ٧٧ من قانون الجمارك ومخالفة تصديرية لقانون الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية وبالمخالفة لمنشور تعريفات رقم 47 /2024 وقد بلغت الغرامات المستحقة 2 مليون جنيه و256 ألفا و640 جنيها.

وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتورى بتشديد الرقابة الجمركية على المنافذ الجمركية وإحباط كافة عمليات التهريب والتحايل وتحت قيادة وتعليمات رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط أشرف عبد العزيز بمحاربة وإجهاض عمليات التهريب الجمركى واحكام الرقابة الجمركية على المنافذ الجمركية.

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