مؤشرات البورصة تتلون بالأخضر، قطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 03:58 مساءً - الخميس 07/نوفمبر/2024 - 03:55 م 11/7/2024 3:55:16 PM

البورصة المصرية ، صعدت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024، وسجل قطاع البنوك تداولات بقيمة 399.927.145 جنيه، بنسبة تقدر بــ 21.33 %.

اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم

إجمالى تداولات اليوم - كلمتك

حركة المؤشرات بجلسة اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% عند مستوى 31264 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% عند مستوى 38821 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% عند مستوى 13719 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% عند مستوى 8245 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% عند مستوى 11504 نقاط.

وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.44% عند مستوى 3253 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة ، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.