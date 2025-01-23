إصابة 5 أشخاص في عملية طعن ببريطانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 06:35 مساءً - أعلنت خدمة الإسعاف البريطانية في العاصمة لندن، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن إصابة 5 أشخاص بعد تعرضهم لعملية طعن جنوب العاصمة البريطانية، وهم يتلقون العلاج الأن.

حادث طعن في العاصمة لندن

وقالت خدمة الإسعاف البريطانية في لندن، إنه تم نقل شخص واحد إلى مركز لعلاج الصدمات في بريطانيا ، ونقل الأربعة الآخرين إلى المستشفى.

وأضافت الخدمة في بيانها: "أرسلنا عددا من موارد الإسناد إلى موقع الحادث، بما فيها طواقم الإسعاف ومسعفا في سيارة استجابة سريعة وأفرادا من وحدة الاستجابة التكتيكية والإسعاف الجوي بلندن".

الشرطة البريطانية تعتقل رجلا بعد هجوم الطعن

وذكرت شرطة لندن أنه تم القبض على رجل بعد هجوم الطعن في مدينة كرويدون، ولم توضح السلطات دافعه للطعن أو جنسيته.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أنه وقع قرب متجر في لندن.

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