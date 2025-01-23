شراكة استراتيجية بين الشركة القابضة للمطارات وإحدى شركات الاتصالات - أخبار كلمتك

شراكة استراتيجية بين الشركة القابضة للمطارات وإحدى شركات الاتصالات - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يلتقي المدير الإقليمي لشركة MedAire لدعم أوجه التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يلتقي المدير الإقليمي لشركة MedAire لدعم أوجه التعاون المشترك - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار النفط نحو 1% متأثرة بمخاوف زيادة المعروض - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار النفط نحو 1% متأثرة بمخاوف زيادة المعروض - أخبار كلمتك

الرقابة المالية تشارك للسنة الثالثة على التوالي في فعاليات معرض القاهرة الدولي - أخبار كلمتك

الرقابة المالية تشارك للسنة الثالثة على التوالي في فعاليات معرض القاهرة الدولي - أخبار كلمتك

وزيرا الثقافة والاتصالات يُعلنان انطلاق  تطبيق "كتاب" - أخبار كلمتك

وزيرا الثقافة والاتصالات يُعلنان انطلاق  تطبيق "كتاب" - أخبار كلمتك

ترامب: خطة لتعزيز التصنيع والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة - أخبار كلمتك

ترامب: خطة لتعزيز التصنيع والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة - أخبار كلمتك

ترامب: المهاجرون غير الشرعيين ينهبون ثروات أمريكا وخطة لخفض الضرائب على المصانع - أخبار كلمتك

ترامب: المهاجرون غير الشرعيين ينهبون ثروات أمريكا وخطة لخفض الضرائب على المصانع - أخبار كلمتك

ترامب: العالم سوف يعمه السلام خلال ولايتي الحالية - أخبار كلمتك

ترامب: العالم سوف يعمه السلام خلال ولايتي الحالية - أخبار كلمتك

استمرار التعادل السلبي بين الزمالك ومودرن سبورت بعد 30 دقيقة - أخبار كلمتك

استمرار التعادل السلبي بين الزمالك ومودرن سبورت بعد 30 دقيقة - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة بورتو ضد أولمبياكوس في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة بورتو ضد أولمبياكوس في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

إصابة 5 أشخاص في عملية طعن ببريطانيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إصابة 5 أشخاص في عملية طعن ببريطانيا - أخبار كلمتك

إصابة 5 أشخاص في عملية طعن ببريطانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 06:35 مساءً - أعلنت خدمة الإسعاف البريطانية في العاصمة لندن، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن إصابة 5 أشخاص بعد تعرضهم  لعملية طعن جنوب العاصمة البريطانية، وهم يتلقون العلاج الأن.

حادث طعن في العاصمة لندن 

وقالت خدمة الإسعاف البريطانية في لندن، إنه تم نقل شخص واحد إلى مركز لعلاج الصدمات في بريطانيا ، ونقل الأربعة الآخرين إلى المستشفى.

وأضافت الخدمة في بيانها: "أرسلنا عددا من موارد الإسناد إلى موقع الحادث، بما فيها طواقم الإسعاف ومسعفا في سيارة استجابة سريعة وأفرادا من وحدة الاستجابة التكتيكية والإسعاف الجوي بلندن".

الشرطة البريطانية تعتقل رجلا بعد هجوم الطعن

وذكرت شرطة لندن أنه تم القبض على رجل بعد هجوم الطعن في مدينة كرويدون، ولم توضح السلطات دافعه للطعن أو جنسيته.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أنه وقع قرب متجر في لندن. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

وزير الخارجية ونظيره البريطانى يترأسان الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق