وزير التربية والتعليم يشارك في فعاليات افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 - أخبار كلمتك

وزير التربية والتعليم يشارك في فعاليات افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 - أخبار كلمتك

وزير المالية يؤكد على تضافر الجهود لمواجهة التحديات الدولية - أخبار كلمتك

وزير المالية يؤكد على تضافر الجهود لمواجهة التحديات الدولية - أخبار كلمتك

بتروجت يفوز على المصري البورسعيدي 2-1 في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

بتروجت يفوز على المصري البورسعيدي 2-1 في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

عمر مرموش: تعلمت من أجويرو في صغري وهذه أحلامي مع مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

عمر مرموش: تعلمت من أجويرو في صغري وهذه أحلامي مع مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

شباب المقاولون 2005 يفوز على زد بثنائية نظيفة - أخبار كلمتك

شباب المقاولون 2005 يفوز على زد بثنائية نظيفة - أخبار كلمتك

الأهلي يسعي لحل أزمة لقاء بيراميدز وإنهاء التعاقد مع هذا المهاجم - أخبار كلمتك

الأهلي يسعي لحل أزمة لقاء بيراميدز وإنهاء التعاقد مع هذا المهاجم - أخبار كلمتك

مانشستر سيتي يحتفي بصفقة عمر مرموش أمام الأهرامات (فيديو) - أخبار كلمتك

مانشستر سيتي يحتفي بصفقة عمر مرموش أمام الأهرامات (فيديو) - أخبار كلمتك

هاني أبو ريدة يبحث تعزيز سبل التعاون مع رئيس الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم - أخبار كلمتك

هاني أبو ريدة يبحث تعزيز سبل التعاون مع رئيس الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم - أخبار كلمتك

حزب الله يحذر من تأجيل انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان - أخبار كلمتك

حزب الله يحذر من تأجيل انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

قبل انتهاء المهلة، إدارة ترامب تضغط على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
قبل انتهاء المهلة، إدارة ترامب تضغط على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان - أخبار كلمتك

قبل انتهاء المهلة، إدارة ترامب تضغط على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 04:35 مساءً -  كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تضغط على إسرائيل لتنفيذ الانسحاب من جنوب لبنان بحلول يوم الأحد طبقا لبنود الاتفاق.

 

ترامب يضغط على نتنياهو للانسحاب من جنوب لبنان

 ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فى نسخته الإنجليزية، إن إدارة ترامب، تضغط على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ الانسحاب من حدود لبنان وتريد الانتهاء منه بحلول يوم الأحد، وفقًا لشروط اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليها بين البلدين.

فيما قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن عملياته بجنوب لبنان تتم وفقا للتفاهمات مع الحفاظ على شروط وقف النار.

 

إسرائيل تبحث إمكانية البقاء بمواقع محددة في جنوب لبنان

 وقالت مصادر مطلعة إن إسرائيل تبحث إمكانية البقاء بمواقع محددة في جنوب لبنان، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء مهلة الستين يوما التي كان من المقرر أن تنسحب خلالها قواتها من جميع القرى والبلدات والمواقع الحدودية، بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار وقع في أواخر نوفمبر الماضي.

ونقلت "القناة 13" العبرية، أن حكومة بنيامين نتنياهو، توجهت بطلب لإدارة دونالد ترامب، بشأن إمكانية بقاء الجيش الإسرائيلي في خمسة مواقع جنوبي لبنان.

وتثار مخاوف عن إمكانية اشتعال الحرب مجددا مع قرب انتهاء مهلة الشهرين وعن السيناريوهات المتوقعة في حال عدم انسحاب القوات الإسرائيلية.

 

جيش الاحتلال لن يكمل انسحابه من جنوب لبنان

 يأتي هذا في وقت كشفت فيه وسائل إعلام عبرية، عن إفادات لجيش الاحتلال، تؤكد أنه لن يكمل انسحابه من جنوب لبنان خلال المهلة المحددة وبدل أن ينسحب، عزز الجيش الإسرائيلي انتشاره في خمس مناطق جنوبي لبنان، وهي منطقة العرقوب في القطاع الشرقي، كما تمركزت عدة آليات مدرعة ودبابات في مرتفعات بلدة كفرشوبا.

يشار إلى أن قرار وقف إطلاق النار بين حزب الله والجانب الإسرائيلي، الذي رعته أمريكا، كان دخل حيز التنفيذ فجر 27 نوفمبر، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بوقف النار منذ إعلانه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

البيت الأبيض يعلن إدراج جماعة "الحوثيين" على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق