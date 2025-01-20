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وزير الخارجية يتقلد وسام التاج الملكي البلجيكى من الدرجة الأولى - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يتقلد وسام التاج الملكي البلجيكى من الدرجة الأولى - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يتقلد وسام التاج الملكي البلجيكى من الدرجة الأولى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 07:00 مساءً - علي هامش الزيارة التي يجريها الدكتور بدر عبد العاطى  وزير الخارجية والهجرة إلي بروكسل، قام برنارد كوينتين وزير الخارجية البلجيكى اليوم الاثنين بتقليد وزير الخارجية وسام التاج الملكي من الدرجة الأولى الذى تمنحه مملكة بلجيكا لوزراء الخارجية الأجانب، وذلك في حفل مراسمى بقصر "إجمونت" ببروكسل.

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يأتى التكريم تقديرًا للجهود التي بذلها الوزير عبد العاطي فى الارتقاء بالعلاقات المصرية - البلجيكية خلال فترة عمله سفيرًا لجمهورية مصر العربية في بروكسل خلال الفترة من ٢٠٢١-٢٠٢٤، وفترة عمله كنائب لرئيس البعثة المصرية فى بروكسل من ٢٠٠٨-٢٠١٢ والتي شهدت تطويرًا فى العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وقد ألقى الوزير بدر  عبد العاطى كلمة بهذه المناسبة أعرب فيها عن تقديره العميق لهذا التكريم، مشيدًا بالروابط القوية التى تجمع مصر وبلجيكا، معربا عن تمنياته لمزيد من التقدم للبلدين الصديقين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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