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ليس لهم عهد، جيش الاحتلال يقصف شرق غزة رغم بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

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ليس لهم عهد، جيش الاحتلال يقصف شرق غزة رغم بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

ليس لهم عهد، جيش الاحتلال يقصف شرق غزة رغم بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 09:55 صباحاً - حلقت مقاتلات حربية إسرائيلية اليوم الأحد على ارتفاع منخفض في أجواء مدينة رفح حسب ما ذكرت تقارير إعلامية.

وأكدت التقارير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصف مدفعي  استهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة.

كشفت  تقارير إعلامية اليوم، عن استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين في قطاع غزة في بيت حانون وغيرها من المناطق بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأكدت التقارير بسقوط 3 شهداء و20 مصابا برصاص الاحتلال في حي الشجاعية بعد دخول وقف إطلاق النار  حيز التنفيذ، و3 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على حي الشعف شرق مدينة غزة.

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بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في غزة

ودخلت الهدنة في غزة حيز التنفيذ رسميا كما كان مقررا لها عند الثامنة والنصف صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وذلك رغم أنها كانت مهددة بعد الخلاف على لائحة الأسرى.

 

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ 

وتوقف القتال والقصف في غزة بعد نحو 15 شهرا من القتال الذي بدأ في 7 أكتوبر عام 2023، وخلّف 46 ألفا و899 قتيلا حسب آخر إحصاء نشرته وزارة الصحة في غزة مساء أمس.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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