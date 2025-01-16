الصحة العالمية: 10 مليارات دولار تكلفة إعادة بناء القطاع الطبي بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 08:20 مساءً - إعمار قطاع غزة، دعت منظمة الصحة العالمية، المجتمع الدولي إلى تمويل زيادة المساعدات في قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

تكلفة إعادة بناء القطاع الطبي في غزة

وذكرت الصحة العالمية، أن 10 مليارات دولار تكلفة إعادة بناء القطاع الطبي بـ غزة.

تكاليف وسنوات إعادة إعمار غزة

وأصدرت الأمم المتحدة، اليوم، تقريرا صادما عن كلفة إعادة إعمار غزة والسنوات التي يستغرقها حتى الانتهاء منه بعد التدمير الهائل الذي تعرض له القطاع على يد العدوان الإسرائيلي.



وأعلنت الأمم المتحدة، أن إعادة إعمار منازل غزة المدمرة قد يستمر لعام 2040، ويتخطى تكلفته المالية 80 مليار دولار على أقل تقدير.

وأشارت تقديرات الأمم المتحدة، إلى أن تكاليف عملية إعادة إعمار غزة، قد تتجاوز تكلفتها 80 مليار دولار، فيما تظل إزالة الأنقاض واحدة من أصعب العقبات التي ستواجه هذه العملية، خاصة أن نحو 70% من مساكن غزة تعرضت لأضرار تتراوح بين التدمير الكلي والجزئي، بالإضافة إلى تضرر المستشفيات والمدارس والبنية التحتية الأخرى.

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