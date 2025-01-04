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خروج المستشفى الأندونيسي في غزة من الخدمة - أخبار كلمتك

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خروج المستشفى الأندونيسي في غزة من الخدمة - أخبار كلمتك

خروج المستشفى الأندونيسي في غزة من الخدمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 08:10 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن المستشفى الإندونيسي أخرج عن الخدمة ولم يعد يقدم أي خدمات للمرضى أو الجرحى.

خروج المستشفى الأندونيسي في غزة من الخدمة

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الـ7 من شهر أكتوبر 2023، استهدف جيش الاحتلال مستشفيات القطاع مما أسفر عن خروج معظم المستشفيات من الخدمة.

وفي الأيام الماضية استهدف جيش الاحتلال عدد من المستشفيات في شمال قطاع غزة من بينها مستشفى كمال عدوان والمستشفى الإندونيسي.

وفي وقت سابق أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت  أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ إجراءات لإغلاق مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، بهدف منع استخدامه لأي غرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحركات الجيش التي تستهدف مواقع في القطاع، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الإجراءات أو مبرراتها.

وأثار الإجراء تساؤلات حول تداعياته على الخدمات الصحية المقدمة لسكان القطاع، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها.


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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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