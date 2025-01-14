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لحظة إطلاق القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» من قاعدة أمريكية (فيديو) - أخبار كلمتك

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لحظة إطلاق القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» من قاعدة أمريكية (فيديو) - أخبار كلمتك

لحظة إطلاق القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» من قاعدة أمريكية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 11:00 مساءً - أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات" من قاعدة اندنبرج الجوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

إطلاق القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات 

ووفق  مركز محمد بن راشد للفضاء، أن القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات، أطلق من القاعدة الأمريكية بواسطة صاروخ "فالكون 9" الذي تُشغله شركة "سبايس إكس"، بهدف تدعيم خطة أبوظبي على استكشاف الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة.

يشار إلى أن، القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات، تم تطويره بالكامل بأياد إماراتية في مركز محمد بن راشد للفضاء، ويساهم في التعامل مع الكوارث وتحسين الحياة عبر إنتاج صور دقيقة على مدار الساعة، بمساحة تفاصيل أقل من متر مربع، تفوق إنتاجية المركز الحالية بعشرة أضعاف، من خلال مشاركة البيانات الملتقطة بسرعة ثلاث مرات أكثر من الحالية، مما يعزز الاستفادة الفورية لتحسين القطاعات المتنوعة.

الاختبارات النهائية للقمر الاصطناعي محمد بن زايد سات

وكان فريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء قد أتم بنجاح الاختبارات النهائية للقمر الاصطناعي محمد بن زايد سات في منشآت "سبيس إكس" بالولايات المتحدة الأمريكية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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