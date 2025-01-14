لحظة إطلاق القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» من قاعدة أمريكية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 11:00 مساءً - أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات" من قاعدة اندنبرج الجوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

إطلاق القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات

ووفق مركز محمد بن راشد للفضاء، أن القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات، أطلق من القاعدة الأمريكية بواسطة صاروخ "فالكون 9" الذي تُشغله شركة "سبايس إكس"، بهدف تدعيم خطة أبوظبي على استكشاف الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة.

يشار إلى أن، القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات، تم تطويره بالكامل بأياد إماراتية في مركز محمد بن راشد للفضاء، ويساهم في التعامل مع الكوارث وتحسين الحياة عبر إنتاج صور دقيقة على مدار الساعة، بمساحة تفاصيل أقل من متر مربع، تفوق إنتاجية المركز الحالية بعشرة أضعاف، من خلال مشاركة البيانات الملتقطة بسرعة ثلاث مرات أكثر من الحالية، مما يعزز الاستفادة الفورية لتحسين القطاعات المتنوعة.

الاختبارات النهائية للقمر الاصطناعي محمد بن زايد سات

وكان فريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء قد أتم بنجاح الاختبارات النهائية للقمر الاصطناعي محمد بن زايد سات في منشآت "سبيس إكس" بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.