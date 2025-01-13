إيران تحمل فرنسا وأمريكا مسؤولية خرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 10:50 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهك اتفاق وقف إطلاق النار مئات المرات في لبنان وأنه لا يلتزم بأي عهد.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يخرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانها:" فرنسا والولايات المتحدة تتحملان كدولتين ضامنتين مسؤولية عدم خرق الاتفاق في لبنان".

طيران الاحتلال يشن 5 غارات على جنوب لبنان (صور)

وأضافت:" الكيان الصهيوني ارتكب إبادة جماعية بغزة خلال 16 شهرا وهذا مخز للعالم والمنظمات الدولية ونأمل أن يتخذ مجلس الأمن الأسبوع المقبل إجراءات حاسمة لوقف جرائم الكيان الصهيوني".

غارات إسرائيلية تستهدف لبنان

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين شن طيران الاحتلال الإسرائيلي 5 غارات مستهدفًا الأودية والأحراج الواقعة بين بلدات عربصاليم وحومين الفوقا ورومين ودير الزهراني جنوب لبنان.

وذكرت وسائل إعلام، أن تحليقًا مكثفًا لطائرات الاستطلاع التابعة لجيش الاحتلال فوق أجواء عدد من القرى والبلدات جنوب لبنان.

ووثقت صور ومقطع فيديو الضربات الإسرائيلية وألسنة اللهب تتصاعد من الأماكن المستهدفة.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد، ما لا يقل عن 17 خرقًا لوقف إطلاق النار في لبنان، لترتفع حصيلة خروقاته إلى 472 على الأقل منذ بدء وقف إطلاق النار قبل 47 يومًا.

ونشر متحدث جيش الاحتلال تحذيرًا جديدًا مرفقًا بخريطة لقرى جنوبية لبنانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.