فرنسا تسجل أول إصابة بجدري القرود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 01:45 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل أول إصابة في البلاد بسلالة جديدة من جدري القرود من النوع 1ب، وفقًا لوسائل إعلام فرنسية.

فرنسا تسجل أول إصابة بجدري القرود

وقالت الوزارة في بيان: "تلقت وزارة العمل والصحة الفرنسية معلومات حول أول حالة إصابة بشرية بالسلالة 1ب من جدري القرود في البلاد في بريتاني.

وأشار البيان إلى أن التحقيق جار حاليًّا لتحديد مصدر العدوى وهوية جميع المخالطين.

وتم الإبلاغ سابقًا عن حالات إصابة مؤكدة بسلالة جدري القرود الجديدة في السويد وألمانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا.

كيفية انتقال المرض

وينتقل mpox عبر الاتصال الوثيق بشخص مصاب أو حيوان مصاب، وتشمل أعراضه: الطفح الجلدي، والحمى، والصداع، وآلام العضلات، وغالبًا ما يكون خفيفًا لكن قد يصبح خطيرًا لبعض الحالات.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن تفشي جدري القرود في افريقيا يمثل حالة طوارئ وبائية للصحة العامة تثير قلقًا دوليًّا.

وأعلنت المراكز الأفريقية للوقاية من الأمراض ومكافحتها (CDC) في الـ13 من أغسطس الماضي، حالة طوارئ صحية بسبب تفشي مرض جدري القرود في القارة، ودعت المجتمع الدولي إلى المساعدة في جمع نحو مليوني جرعة من اللقاح.

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