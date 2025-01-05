العدوان الإسرائيلي يفجر مستودعات ذخيرة للجيش السوري فى سفوح جبل المانع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 06:15 مساءً - كشفت مصادر سورية، مساء اليوم، عن تفجير الاحتلال الإسرائيلي مستودعات ذخيرة فى محيط "دمشق" تعود ملكيتها إلى الجيش السوري.

تفجير مستودعات ذخيرة مملوكة للجيش السوري

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، سمع دوى انفجارات عنيفة في محيط العاصمة دمشق في وقت سابق اليوم، يعتقد أنها ناجمة عن استهداف إسرائيلي، مما أثار حالة من الهلع بين السكان في المناطق المجاورة".

تفجير مستودعات ذخيرة سورية فى سفوح جبل المانع

وقال مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "الانفجارات وقعت في مستودعات للذخيرة تابعة للجيش السوري السابق في الكتيبة 55 – دفاع جوي في سفوح جبل المانع بالقرب من الكسوة في ريف دمشق، ما أسفر عن تصاعد كثيف للأدخنة واهتزازات قوية في محيط المنطقة، ولم تسجل حتى اللحظة خسائر بشرية".

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