وزير الخارجية السوري: سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة مع دول المنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 05:55 مساءً - قال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، اليوم الأحد، إن سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة مع دول المنطقة.

وبحسب شبكة «العربية»، أضاف وزير الخارجية السوري: "نسعى لترميم علاقتنا مع المحيط العربي والإقليمي والدولي.. نحن في حاجة للتعاون مع جميع دول المنطقة".

وتابع وزير الخارجية السوري: العقوبات الدولية تشكل عائقا أمام انتعاش الاقتصاد.

زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% كإجراء طارئ

في سياق آخر، أعلن وزير المالية السوري محمد عبد الحليم أبا زيد، اليوم الأحد، زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% كإجراء طارئ بعد الانتهاء من الهيكلة الحكومية.

وقال وزير المالية في الحكومة السورية الانتقالية لرويترز: "رواتب موظفي القطاع العام ستُصرف في 5 أو 6 يناير.. زيادة الرواتب ستكلف نحو 1.65 تريليون ليرة سورية شهريا".

وأضاف وزير المالية السوري: "زيادة الرواتب ستتم تمويلها من خلال الخزانة العامة والمساعدات الإقليمية والاستثمارات وربما من خلال تجميد الأصول السورية المحتفظ بها في الخارج".

استئناف الرحلات الدولية من وإلى مطار دمشق

في سياق متصل، أعلن رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سوريا أشهد الصليبي، عن استئناف الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي ابتداء من 7 يناير الجاري.

وقال الصليبي في تصريح لوكالة الأنباء السورية: "نعلن عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي من تاريخ 7/1/2025".

وأضاف رئيس هيئة الطيران المدني: "نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق بمساعدة شركائنا كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من كافة أنحاء العالم".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.