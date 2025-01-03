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إعلام عبري: إسرائيل ستنشئ 12 نقطة عسكرية جديدة بطول الشريط الحدودي مع ‎لبنان - أخبار كلمتك

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إعلام عبري: إسرائيل ستنشئ 12 نقطة عسكرية جديدة بطول الشريط الحدودي مع ‎لبنان - أخبار كلمتك

إعلام عبري: إسرائيل ستنشئ 12 نقطة عسكرية جديدة بطول الشريط الحدودي مع ‎لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 11:35 صباحاً - أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال سيبني 12 نقطة عسكرية جديدة على طول الشريط الحدودي مع ‎لبنان، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

300 شكوى منذ بدء وقف إطلاق النار في لبنان

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، تلقي 300 شكوى منذ بدء وقف إطلاق النار في لبنان، مضيفًا: لكن اتفاق وقف النار صامد.

اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

وتابع وزير الدفاع الفرنسي: "وقف النار في لبنان يؤتي ثماره ولا نزال بمنتصف الطريق.. ونتواصل مع الشركاء لتثبيت وقف النار في جنوبي لبنان".

وأضاف سيباستيان لوكورنو: يجب الحفاظ على وقف النار في جنوبي لبنان.

وأجرى وزير الدفاع الفرنسي، الاثنين، مع زميله وزير الخارجية جان نويل بارو زيارة مشتركة إلى لبنان.

فرنسا تعلن تنفيذ ضربات جوية في سوريا

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن بلاده نفذت عملية قصف جوي، ضد معسكر للتدريب تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي في شرق سوريا.

وقال أولاند في تصريحات له على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إن هذه العملية تأتي في إطار القرار الذي اتخذه في السابع من سبتمبر الجاري بإرسال بعض الطلعات الجوية الاستخباراتية من أجل تحديد الأهداف لحماية فرنسا ومنع وقوع الهجمات الإرهابية والعمل في إطار الدفاع عن النفس.

ولفت إلى أن القوات الفرنسية حققت هدفها وتم تدمير المعسكر بالكامل.. وأشار إلى أنه تم استخدام ست طائرات في هذه العملية منها خمس طائرات من طراز رافال وتم التأكد من عدم وقوع ضحايا بين المدنيين نتيجة تنفيذ العملية.. كاشفًا عن أن المزيد من تلك العمليات قد ينفذ خلال الأسابيع المقبلة إذا استدعت الضرورة.

وأكد أن الهدف تحديد مراكز التدريب أو الأماكن التي تمكن تنظيم "داعش" الإرهابي من تهديد أمن فرنسا أو القيام بعمليات إرهابية، منوها إلى أن بلاده تتواصل مع جميع الأطراف السورية دون إقصاء أي طرف لمحاولة التوصل إلى حل سياسي للصراع.

وقال إن مستقبل سوريا لا يمكن أن يكون مع بشار الأسد، مشددا على ضرورة السعي للتوصل إلى الحل السياسي مع حماية المصالح من خلال تنفيذ العمليات العسكرية محددة الهدف.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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