مشهد يدمى القلب، أشلاء 3 شهداء فلسطينيين فى كيس واحد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:55 مساءً - نشرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، مقطع فيديو يدمي القلب يظهر شابا في سيارة إسعاف وإلى جانبه كيس أسود وضع داخله أشلاء 3 فلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية على مدينة غزة.

أشلاء 3 شهداء فلسطينيين في كيس

وقال الشاب الفلسطيني، الذي حمل أشلاء الثلاثة شهداء فى كيس أسود، إنه شبان استهدفتهم طائرة حربية إسرائيلية بينما كانوا في طريقهم لتلقي العلاج في مستشفى الوفاء بمدينة غزة.

"3 شباب زي الورد، لملناهم في كيس واحد"..



مشهد مروع من قطاع غزة، بعد غارة إسرائيلية pic.twitter.com/8wxrcEhBSw — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 29, 2024

— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn)

وتواصل إسرائيل حرب الإبادة الجماعية، التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الـ 450 على التوالي، وسط تضاعف معاناة المواطنين جراء الغارات المتواصلة والبرد القارص وقسوة الظروف المعيشية للنازخين في الخيام.

استشهاد الرضيع جمعة المطران متجمدا من البرد

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، عن استشهاد الرضيع جمعة المطران البالغ من العمر شهرًا واحدًا، نتيجة البرد الشديد، فيما يعاني توأمه من وضعه صحي صعب ويرقد بالعناية المركزة.

وبينت وزارة الصحة في غزة، أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة، وصل منها للمستشفيات 30 شهيدا و99 مصابا.

شنت طائرات الاحتلال، مساء اليوم الاحد، غارة جوية شمالي مدينة رفح جنوب القطاع.

وتجدد إطلاق النار من آليات ومسيرات الاحتلال صوب منازل المواطنين غربي المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع.

واستهدف قصف مدفعي عنيف محيط مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

وأعلن عن ارتقاء 7 شهداء وإصابة عدد من المواطنين، عصر اليوم الاحد، في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة شبات في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

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