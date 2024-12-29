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مشهد يدمى القلب، أشلاء 3 شهداء فلسطينيين فى كيس واحد (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشهد يدمى القلب، أشلاء 3 شهداء فلسطينيين فى كيس واحد (فيديو) - أخبار كلمتك

مشهد يدمى القلب، أشلاء 3 شهداء فلسطينيين فى كيس واحد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:55 مساءً - نشرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، مقطع فيديو يدمي القلب يظهر شابا في سيارة إسعاف وإلى جانبه كيس أسود وضع داخله أشلاء 3 فلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية على مدينة غزة.

أشلاء 3 شهداء فلسطينيين في كيس

وقال الشاب الفلسطيني، الذي حمل أشلاء الثلاثة شهداء فى كيس أسود، إنه  شبان استهدفتهم طائرة حربية إسرائيلية بينما كانوا في طريقهم لتلقي العلاج في مستشفى الوفاء بمدينة غزة.

— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn)

وتواصل إسرائيل حرب الإبادة الجماعية، التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الـ 450 على التوالي، وسط تضاعف معاناة المواطنين جراء الغارات المتواصلة والبرد القارص وقسوة الظروف المعيشية للنازخين في الخيام.

استشهاد الرضيع جمعة المطران متجمدا من البرد

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، عن استشهاد الرضيع جمعة المطران البالغ من العمر شهرًا واحدًا، نتيجة البرد الشديد، فيما يعاني توأمه من وضعه صحي صعب ويرقد بالعناية المركزة.

وبينت وزارة الصحة في غزة، أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة، وصل منها للمستشفيات 30 شهيدا و99 مصابا.

شنت طائرات الاحتلال، مساء اليوم الاحد، غارة جوية شمالي مدينة رفح جنوب القطاع.

وتجدد إطلاق النار من آليات ومسيرات الاحتلال صوب منازل المواطنين غربي المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع.

واستهدف قصف مدفعي عنيف محيط مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

وأعلن عن ارتقاء 7 شهداء وإصابة عدد من المواطنين، عصر اليوم الاحد، في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة شبات في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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