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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 4 قيادات سودانية بارزة - أخبار كلمتك

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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 4 قيادات سودانية بارزة - أخبار كلمتك

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 4 قيادات سودانية بارزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 05:10 مساءً - أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على أربع شخصيات سودانية بارزة، بينهما قياديين من ميليشيا الدعم السريع.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول المالية، وذلك على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات إنسانية وقمع سياسي في السودان. 

وأضاف أن هذه الشخصيات تم تصنيفها ضمن قائمة العقوبات لدورها في تهديد السلام والاستقرار والأمن في البلاد.

اتهامات للدعم السريع

يأتي هذا تزامنا مع اتهام منظمة "هيومن رايتس ووتش" ميليشيا الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب أعمال عنف جنسي واسعة النطاق في جنوب البلاد.

وأكدت المنظمة في تقرير نشرته اليوم، أن عشرات النساء والفتيات تتراوح أعمارهن بين 7 سنوات و50 عاما، تعرّضن للعنف الجنسي، بما في ذلك اغتصاب جماعي واستعباد جنسي في ولاية جنوب كردفان السودانية.

وشرد الصراع 12 مليون شخص، وتسبّب بما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في الذاكرة الحديثة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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