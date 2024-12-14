المرصد السوري: مقتل 6 رعاة أغنام بهجوم لداعش في بادية حمص - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 05:25 مساءً - أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 6 رعاة أغنام سوريين قتلوا، اليوم السبت، برصاص مقاتلين من تنظيم داعش في بادية حمص وسط البلاد.

داعش يقتل 6 من رعاة الغنم

وبعد سيطرته على مناطق واسعة في سوريا والعراق المجاور عام 2014، تعرض لانتكاسات متتالية حتى هزيمته عام 2019 في سوريا، لكن عناصره الذين انكفؤوا إلى البادية السورية يواصلون تنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين والقوات الكردية.

وقال المرصد: "قتل 6 من رعاة الأغنام فجر اليوم السبت على يد مسلحين من خلايا تنظيم داعش"، بحسب "فرانس برس".

وأضاف أنهم قاموا "باعتراض الرعاة في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وقتلوا الرعاة وسرقوا ماشيتهم قبل أن يغادروا المنطقة باتجاه بادية الحماد السورية".

ومنذ سيطرة تحالف من الفصائل المسلحة المعارضة على دمشق وسقوط نظام الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر، قُتل 18 مدنيًّا وأكثر من 50 عسكريًّا من الجيش في هجمات لتنظيم داعش في البادية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن الجنود أعدموا في أثناء "هروبهم إثر سقوط النظام".

ويخشى بعض الخبراء أن يستغل التنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا لإعادة بناء قوته في البادية، الأمر الذي تقول واشنطن إنها تعمل على منعه.

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