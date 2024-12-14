الصحة تكشف مفاجأة بشأن معدل الإصابة بالفيروسات التنفسية هذا العام - أخبار كلمتك

الصحة تكشف مفاجأة بشأن معدل الإصابة بالفيروسات التنفسية هذا العام - أخبار كلمتك

سيدات حلايب وشلاتين في معرض تراثنا: ننتج مشغولات بدوية صديقة للبيئة تناسب جميع الأذواق - أخبار كلمتك

سيدات حلايب وشلاتين في معرض تراثنا: ننتج مشغولات بدوية صديقة للبيئة تناسب جميع الأذواق - أخبار كلمتك

فولهام يسجل الهدف الثاني في شباك ليفربول بالدقيقة 76 (صور) - أخبار كلمتك

فولهام يسجل الهدف الثاني في شباك ليفربول بالدقيقة 76 (صور) - أخبار كلمتك

جوتا يسجل هدف التعادل الثاني لـ ليفربول في شباك فولهام (صور) - أخبار كلمتك

جوتا يسجل هدف التعادل الثاني لـ ليفربول في شباك فولهام (صور) - أخبار كلمتك

محمد صلاح يصل لـ 100 أسيست مع ليفربول في جميع البطولات - أخبار كلمتك

محمد صلاح يصل لـ 100 أسيست مع ليفربول في جميع البطولات - أخبار كلمتك

بايرن ميونخ يحافظ على صدارة الدوري الألماني رغم الهزيمة من ماينز 2-1 - أخبار كلمتك

بايرن ميونخ يحافظ على صدارة الدوري الألماني رغم الهزيمة من ماينز 2-1 - أخبار كلمتك

غرفة عمليات لمتابعة صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

غرفة عمليات لمتابعة صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صناع وأبطال «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» يتوجهون إلى تونس لهذا السبب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صناع وأبطال «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» يتوجهون إلى تونس لهذا السبب - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:51 - ملك الأردن: استقرار سوريا مصلحة استراتيجية للدول العربية وللمنطقة بأسرها - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:51 - ملك الأردن: استقرار سوريا مصلحة استراتيجية للدول العربية وللمنطقة بأسرها - أخبار كلمتك

وكيل تعليم كفر الشيخ يجرى مقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية - أخبار كلمتك

وكيل تعليم كفر الشيخ يجرى مقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

المرصد السوري: مقتل 6 رعاة أغنام بهجوم لداعش في بادية حمص - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 05:25 مساءً - أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 6 رعاة أغنام سوريين قتلوا، اليوم السبت، برصاص مقاتلين من تنظيم داعش في بادية حمص وسط البلاد.

داعش يقتل 6 من رعاة الغنم 

وبعد سيطرته على مناطق واسعة في سوريا والعراق المجاور عام 2014، تعرض لانتكاسات متتالية حتى هزيمته عام 2019 في سوريا، لكن عناصره الذين انكفؤوا إلى البادية السورية يواصلون تنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين والقوات الكردية.

وقال المرصد: "قتل 6 من رعاة الأغنام فجر اليوم السبت على يد مسلحين من خلايا تنظيم داعش"، بحسب "فرانس برس".

وأضاف أنهم قاموا "باعتراض الرعاة في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وقتلوا الرعاة وسرقوا ماشيتهم قبل أن يغادروا المنطقة باتجاه بادية الحماد السورية".

ومنذ سيطرة تحالف من الفصائل المسلحة المعارضة على دمشق وسقوط نظام الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر، قُتل 18 مدنيًّا وأكثر من 50 عسكريًّا من الجيش في هجمات لتنظيم داعش في البادية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن الجنود أعدموا في أثناء "هروبهم إثر سقوط النظام".

ويخشى بعض الخبراء أن يستغل التنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا لإعادة بناء قوته في البادية، الأمر الذي تقول واشنطن إنها تعمل على منعه.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

روسيا ملاذ مؤقت أم دائم، هل يحاكم بشار الأسد باعتباره مجرم حرب؟ - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق