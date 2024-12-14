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مدير المستشفيات الميدانية بـ صحة غزة: الوضع كارثي - أخبار كلمتك

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مدير المستشفيات الميدانية بـ صحة غزة: الوضع كارثي - أخبار كلمتك

مدير المستشفيات الميدانية بـ صحة غزة: الوضع كارثي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 11:39 صباحاً -  قال مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، إن الوضع كارثي والمستشفيات ممتلئة بالجرحى والمصابين.

وأضاف مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بغزة: "لا يوجد لدينا أطباء متخصصون ولا خدمات ولا أدوية ولا مستلزمات طبية.. مرضانا يموتون بسبب عدم توفر الأدوية ونفاد الأوكسجين".

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

 وأمس، أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد ضحايا  العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44.875 ألف شهيد و106.454 ألف مصاب منذ أكتوبر 2023.

 وقالت صحة غزة: "الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و98 مصابا".

 

4 آلاف شهيد ومفقود شمال غزة خلال 70 يومًا

وذكرت تقارير إعلامية الخميس، أن أكثر من 4000 شخص استشهدوا أو فقدوا منذ بدء العملية الإسرائيلية على مناطق شمالي قطاع غزة قبل 70 يوما، في ظل تواصل الحصار ومنع دخول المساعدات.

وفي السياق ذاته أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 40 فلسطينيًّا على الأقل في مناطق بالضفة الغربية، مما يرفع أعداد المعتقلين منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 12 ألفًا و100 شخص.

وفي وقت سابق قال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: إن عدد الأسرى لا يشمل من جرى أسرهم من قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مارس بحق الأسرى جريمة الإخفاء القسري، إذ لا تتوفر معطيات عن عدد من اعتقلتهم إسرائيل من قطاع غزة.

 

الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال الإسرائيلي 

وأضاف «فارس»، خلال لقائه عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن 11 ألفا و400 أسير معتقلون من الضفة الغربية والقدس، وبالنسبة لتقديرات عدد المعتقلين من غزة يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف مُعتقل، ما يعني أن إجمالي عدد الأسرى يقترب من 15 ألف أسير، خلال عام.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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