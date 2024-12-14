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الحكومة الانتقالية السورية تتوعد بمحاكمة إعلاميين محسوبين على نظام الأسد - أخبار كلمتك

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الحكومة الانتقالية السورية تتوعد بمحاكمة إعلاميين محسوبين على نظام الأسد - أخبار كلمتك

الحكومة الانتقالية السورية تتوعد بمحاكمة إعلاميين محسوبين على نظام الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 10:59 صباحاً - أفادت قناة وزارة الإعلام في الحكومة الانتقالية السورية على تليجرام بأنه سيتم محاكمة الإعلاميين الحربيين الذين عملوا في ظل النظام السابق. 

وجاء في بيان مقتضب للوزارة: "نؤكد أن جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءا من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري سيخضعون للمحاكمة العادلة".

العدالة الانتقالية

وأضافت الوزارة أن "المحاكمة تأتي ضمن إطار العدالة الانتقالية التي تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء شعبنا".

ويعرض هذا القرار في حال تطبيقه عشرات الصحفيين الذين نشطوا على الأرض خلال عمليات الجيش السوري للمساءلة وربما الخطر.

ولاقى القرار ضجة وجدلا واسعا في الأوساط السورية خاصة في ظل ما اعتبره البعض مناقضا لوعود الجولاني بفتح صفحة جديدة في عهد سوريا وطي صفحات الماضي.

وخلال أقل من أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد، شهدت سوريا تطورات متسارعة، شملت تعيين حكومة مؤقتة وحل الأجهزة الأمنية وتعليق البرلمان والدستور.

وكانت هيئة تحرير الشام قالت إنها "لن تدع أحدا يخاف على مستقبله في سوريا، ما لم تكن يداه ملطخة بالدماء".

وبدأت في سوريا مرحلة محفوفة بالمخاطر بعد سقوط نظام الأسد، فالتحديات كبيرة وسط آمال الشارع السوري والمُجتمعيْنِ العربي والدولي بحصول تغييرٍ حقيقي من خلال إجراء عملية انتقال شاملة تضم جميع الأطياف.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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