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عائلات الأسرى الإسرائيليين تتظاهر بالقدس للضغط على نتنياهو - أخبار كلمتك

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عائلات الأسرى الإسرائيليين تتظاهر بالقدس للضغط على نتنياهو - أخبار كلمتك

عائلات الأسرى الإسرائيليين تتظاهر بالقدس للضغط على نتنياهو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 12:10 مساءً -  أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن عائلات أسرى إسرائيليين بغزة يتظاهرون قبالة منزل وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر بالقدس.

وطالبت عائلات الأسرى رون ديرمر بالضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والإدارة الأمريكية لإبرام صفقة تبادل.

 

مجزرة وحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي

 أعلن المكتب الإعلامي لحكومة غزة، اليوم الجمعة، استشهاد 33 شخصًا وإصابة وفقدان أكثر من 84 جراء قصف إسرائيلي على مربع سكني بمخيم النصيرات.

 

وقال المكتب في بيان له: "ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة وحشية مروعة في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى حيث قصف مربع سكني يضم عدة عمارات سكنية يقطنها عشرات المدنيين وغالبيتهم من الأطفال والنساء، حيث راح ضحية هذه المجزرة 33 شهيدا حتى الآن غالبيتهم من عائلة "الشيخ علي"، وأسفرت كذلك عن أكثر من 84 مفقودا ومصابا غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن".

 

وأضاف البيان أن "جيش الاحتلال كان يعلم أن هذا المربع السكني يضم عدة عمارات سكنية وتضم عشرات المدنيين والأطفال والنساء والنازحين الذين شردهم من منازلهم وأحيائهم السكنية المدنية في ظل سياسة التهجير القسري الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال كجريمة ضد الإنسانية وجريمة مخالفة للقانون الدولي".

 

وتابع البيان: "تأتي هذه الجريمة الجديدة بالتزامن مع خطة الاحتلال الإسرائيلي بإسقاط المنظومة الصحية في قطاع غزة، وفي ظل الضغط على الطواقم الطبية والصحية بشكل هائل، وفي ظل مواصلة استهداف المستشفيات والمراكز الطبية وإخراجها عن الخدمة، وبالتزامن مع منع الاحتلال إدخال العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار جريمة الإبادة الجماعية".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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