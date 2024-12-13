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تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونائب رئيس شركة جريت وول الصينية لصناعة السيارات - أخبار كلمتك

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تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونائب رئيس شركة جريت وول الصينية لصناعة السيارات - أخبار كلمتك

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونائب رئيس شركة جريت وول الصينية لصناعة السيارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:55 صباحاً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، بنائب رئيس شركة "جريت وول" الصينية لصناعة السيارات "مينج شيانج جون"، وذلك على هامش زيارته  إلى الصين.

أكد الوزير عبد العاطي اهتمام الجانب المصري بتعزيز صناعة السيارات في السوق المصري، وخاصة السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى اتخاذ الحكومة المصرية للعديد من الخطوات المهمة خلال الفترة الماضية لهذا الغرض، من بينها "إطلاق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات" وتدشين "المجلس الأعلى للسيارات"، بالإضافة إلي إطلاق "صندوق تمويل السيارات صديقة البيئة" وغيرها من الإجراءات لدعم المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال. 

ونوه بوجود زيادة ملحوظة في طلب السوق المحلي على السيارات الكهربائية، خاصة في ظل الخطوات المهمة والطموحة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو التحول الأخضر.

وأضاف وزير الخارجية أن الحكومة المصرية تتبنى سياسات تجعل عناصر إنتاج السيارات الكهربائية في مصر ذات ميزة تنافسية عالية، ولديها الكثير من الصناعات المغذية للسيارات. 

وحث الشركة الصينية على أن تكون شريكة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للبلدين بدعم الاستثمارات الصينية في هذا المجال، والاستفادة من السوق المحلي والإقليمي الضخم الذي تتيحه مصر، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة التسهيلات لدعم هذا القطاع الحيوي الذي يعتلي أولوية الجانب المصري.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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