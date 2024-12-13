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وزير الخارجية يلتقي رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يلتقي رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:10 صباحاً -  التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة اليوم الجمعة، لو تشاو خوي رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، استكمالًا للقاءاته على هامش زيارته إلى العاصمة الصينية بكين.

ثمن الوزير عبد العاطي دور "الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي" في دعم المشروعات الكبرى فى مصر، مثل مشروع تمويل القطار الكهربائي الخفيف LRT، بالإضافة إلى مشروع تصنيع وإطلاق القمر الصناعي "مصر سات ٢"، وكذا إنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية AIT في مصر. 

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع للاستفادة من مختلف الآليات التمويلية التي تتيحها الصين لتنفيذ مزيد من المشروعات التنموية الوطنية، خاصةً وأن "رؤية مصر للتنمية ٢٠٣٠" تتسق مع المبادرات الصينية لتحقيق التنمية بدول الجنوب، وبأن الجانب الصيني يُعد ضمن أهم الشركاء التنمويين لمصر.

في ذات السياق، تطرق د. عبد العاطي إلي آفاق تعزيز التعاون المشترك مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، وخاصة من خلال آلية التعاون الثلاثي في إفريقيا، مشيرًا إلى أهمية البناء على مخرجات منتدى التعاون الصيني ـ الإفريقي "الفوكاك"، وكذلك التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتدريب الكوادر المصرية والأفريقية بهدف دعم القدرات البشرية في دول القارة، كما بحث وزير الخارجية مع المسئول الصيني سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الفضاء، وسبل دعم وكالة الفضاء الأفريقية التي تستضيفها مصر.

من ناحية أخرى، ثمن وزير الخارجية اضطلاع الوكالة الصينية بدور هام في التخفيف من وطأة الأزمات الإنسانية في مُختلف أنحاء العالم، وخاصةً في قطاع غزة الذي شهدت أوضاعه الإنسانية تدهورًا كبيرًا، حيث سبق وأن قدمت عام ٢٠٢٣ مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة بواسطة وكالة "الأونروا"، ومساعدات غذائية من خلال الهلال الأحمر المصري عام ٢٠٢٤.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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