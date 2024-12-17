مندوبة أمريكا في مجلس الأمن: ندعم بشكل كامل القيادة السياسية في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:55 مساءً - قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي، ليندا توماس جرينفيلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل عملية انتقال سياسي بقيادة سورية.

كلمة مندوبة أمريكا حول سوريا في مجلس الأمن

وبدأ مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة لبحث التطورات الأخيرة في سوريا.

من جانبه، قال ممثل إيران في مجلس الأمن الدولي، إن مستقبل سوريا يجب أن يقرره شعبها بعيدا عن أي إملاءات خارجية، وذلك على حد تعبيره.

وأضاف مندوب إيران لدى مجلس الأمن: "هناك ضرورة للإبقاء على المؤسسات السورية لحماية الاستقرار والتأسيس لحل سياسي جامع"، لافتا إلى أن طهران تدعم بشكل كامل عملية انتقال سياسي بقيادة سورية.



كلمة مندوب روسيا حول سوريا فى مجلس الأمن

فيما قال مندوب روسيا في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزي، إن سوريا دولة صديقة، وأن موسكو تتمني لها الأفضل، مضيفا: "السلامة الإقليمية لسوريا أصبحت الآن أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى".

وتابع مندوب روسيا في مجلس الأمن: "يجب على السوريين بذل أقصى جهد لضمان حوار وطني شامل دون تقسيم الناس لخاسرين وفائزين".

جلسة في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا

من جهته قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، لـ مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إن التحرك الملموس نحو انتقال سياسي شامل في سوريا سيكون مهمًا لضمان حصول البلاد على الدعم الاقتصادي الذي تحتاجه.

وأضاف بيدرسن: "هناك استعداد دولي واضح للمشاركة. الاحتياجات هائلة ولا يمكن معالجتها إلا بدعم واسع النطاق، بما في ذلك إنهاء سلس للعقوبات، واتخاذ إجراءات ملائمة بشأن تصنيف الجماعات أيضًا، وإعادة الإعمار الكامل".

حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025

والثلاثاء الماضي، أعلن محمد البشير في بيان تلفزيوني، أنه تم تكليفه بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025.

وكان البشير يترأس حكومة الإنقاذ التي شكلتها المعارضة، قبل الهجوم الخاطف الذي استمر 12 يوما وأدى إلى إطاحة بشار الأسد.

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