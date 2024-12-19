شاهد بالصور .. اثار قصف الصاروخ اليمني على إس رائيل - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. اثار قصف الصاروخ اليمني على إس رائيل - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة هزت صنعاء .. إحراق طفلة وتقييدها بالسلاسل من قبل هؤلاء( لا يصدق) - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة هزت صنعاء .. إحراق طفلة وتقييدها بالسلاسل من قبل هؤلاء( لا يصدق) - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:55 - مسلسلات رمضان 2025.. بدء تصوير «شباب امرأة» في هذا الموعد - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:55 - مسلسلات رمضان 2025.. بدء تصوير «شباب امرأة» في هذا الموعد - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:55 - استشهاد 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:55 - استشهاد 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة - أخبار كلمتك

رسالة مؤثرة من أسرة نبيل الحلفاوي لجمهور الفنان الراحل - أخبار كلمتك

رسالة مؤثرة من أسرة نبيل الحلفاوي لجمهور الفنان الراحل - أخبار كلمتك

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجه القبلي بسبب الإصلاحات - أخبار كلمتك

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجه القبلي بسبب الإصلاحات - أخبار كلمتك

وزير الصحة: توفير أحدث أجهزة الأشعة التشخيصية والتداخلية بالمبادرات الصحية - أخبار كلمتك

وزير الصحة: توفير أحدث أجهزة الأشعة التشخيصية والتداخلية بالمبادرات الصحية - أخبار كلمتك

جامعة حلوان تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الإنشاد الديني - أخبار كلمتك

جامعة حلوان تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الإنشاد الديني - أخبار كلمتك

برنامج عمل قمة منظمة الدول الثماني اليوم - أخبار كلمتك

برنامج عمل قمة منظمة الدول الثماني اليوم - أخبار كلمتك

أول تعليق من إيران على الهجمات الإسرائيلية ضد اليمن - أخبار كلمتك

أول تعليق من إيران على الهجمات الإسرائيلية ضد اليمن - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

البلدي يصالح المصريين وتمرد الأبيض، أسعار الفراخ اليوم الخميس 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
البلدي يصالح المصريين وتمرد الأبيض، أسعار الفراخ اليوم الخميس 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

البلدي يصالح المصريين وتمرد الأبيض، أسعار الفراخ اليوم الخميس 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:05 صباحاً - أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا في الأسواق، إذ ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو جنيهين، بينما انخفض سعر الدواجن البلدي نحو 3 جنيهات في الكيلو، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم الخميس في الأسواق

 وتستعرض «كلمتك» أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

<span style=
اسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق 

 وعن سعر الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الخميس، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 83.4 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 73 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك. 

اسعار الفراخ البلدي 

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 116 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 85 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

<span style=
اسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 72 إلى 73 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 77 جنيهًا إلى 78 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.

 

<span style=
اسعار الفراخ اليوم

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وفيما يخص أسعار الدواجن اليوم الخميس في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة روستي نحو 100 جنيه.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 155 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 260 جنيهًا.
  • بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 130 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 135 جنيهًا.
  • بلغ سعر فيليه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 240 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 155 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 150 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 270 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 188 جنيهًا.
  • بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 255 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية نحو 115 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

بعد الذهب، انخفاض سعر النفط بعد إشارات المركزي الأمريكي عن الفائدة في 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق