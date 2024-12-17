أمير قطر يبحث مع الرئيس التركي تطورات الأوضاع في غزة وسوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:50 مساءً - أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التقى، اليوم، بالرئيس التركي في العاصمة أنقرة، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحة السورية.

كما تناول اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين قطر وتركيا وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يعكس الشراكة القوية بين البلدين.

فيما قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من على قمة جبل الشيخ السوري، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستبقى في هذا "المكان المهم" حتى يتشكل ترتيب يضمن أمن إسرائيل.

وبحسب شبكة «CNN»، فقد زار نتنياهو، اليوم الثلاثاء، جبل الشيخ في جنوب سوريا، الذي سيطرت قوات الاحتلال على قمته وسفوحه السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد في نهاية الأسبوع الماضي.

وانضم إلى نتنياهو وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي تعهد بأن يبقى الجيش على جبل الشيخ "لأي فترة زمنية مطلوبة".

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي "هنا لحماية مجتمعات مرتفعات الجولان ومواطني إسرائيل من أي تهديد، من أهم مكان يمكن القيام بذلك فيه".

وأضافت وزارة الدفاع أن قوات الجيش الإسرائيلي على جبل الشيخ تلقت تعليمات ببناء التحصينات والدفاعات، "من أجل الاستعداد الكامل لاحتمال البقاء هناك لفترة طويلة".

جيش الاحتلال يُجري تجهيزات واسعة لتعزيز وجوده في سوريا

وأمس، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن قسم التكنولوجيا واللوجستيات في الجيش الإسرائيلي يجري عملية تجهيز شاملة تهدف إلى تعزيز البقاء لفترة طويلة في سوريا، بما في ذلك منطقة جبل الشيخ.

وتشير هذه الخطوة إلى استعدادات استراتيجية لتعزيز التواجد العسكري الإسرائيلي في المنطقة، في ظل التوترات المستمرة والتغيرات الجيوسياسية. ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب السوري بشأن هذه التحركات.

روسيا تحذر إسرائيل من ضم مرتفعات الجولان السورية

بدورها، حذرت وزارة الخارجية الروسية في بيانها الصادر أمس الإثنين، إسرائيل من ضم مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وقالت الخارجية الروسية: "نحذر إسرائيل من ضم مرتفعات الجولان وهذا أمر غير مقبول".

العراق يستنكر خطط إسرائيل في الجولان

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في بيان صادر عنها الاثنين، أنها تدين وتستنكر قرار حكومة الكيان الإسرائيلي بالتوسع في سياسته الاستيطانية في الجولان المحتل.

وقالت الخارجية العراقية في بيانها: "موقف العراق الثابت والداعم لحقوق سوريا في استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها".

كما أكدت أن الجولان أرض سورية محتلة وأن أي إجراءات تهدف لتغيير الوضع القانوني والديمجرافي تعد باطلة.

ودعت الخارجية العراقية المجتمع الدولي لموقف حازم لإدانة انتهاكات الكيان الإسرائيلي والعمل لحماية سيادة سوريا.

إسرائيل تسعى لمضاعفة عدد سكان الجولان

وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة لمضاعفة عدد سكان الجولان السوري المحتل بعد سقوط نظام بشار الأسد، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحكومة وافقت بالإجماع على خطة بقيمة 40 مليون شيكل (11 مليون دولار) للتنمية الديمجرافية للجولان، في ضوء الحرب والجبهة الجديدة في سوريا والرغبة في مضاعفة عدد السكان".

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