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الخارجية الروسية تكشف الجهة المتورطة فى نشر خبر اغتيال بشار الأسد - أخبار كلمتك

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الخارجية الروسية تكشف الجهة المتورطة فى نشر خبر اغتيال بشار الأسد - أخبار كلمتك

الخارجية الروسية تكشف الجهة المتورطة فى نشر خبر اغتيال بشار الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:10 مساءً - كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم، الجهة المتورطة في نشر خبر اغتيال بشار الأسد وإسقاط الطائرة التى كانت تحمله من سوريا إلى روسيا.

 

الجهة المتورطة فى نشر شائعة مقتل بشار الأسد

وقالت متحدثة الخارجية الروسية، إن الأجهزة الخاصة لبعض الدول المهتمة بالفوضى في سوريا هي من تقف وراء الأخبار الكاذبة حول الوفاة المزعومة لبشار الأسد في حادث تحطم طائرة.

 

وتابعت زاخاروفا، فى تصريحات لها اليوم الثلاثاء: "إن المواد الصحفية التي نشرتها وكالة "رويترز" بشأن بشار الأسد هي مثال كلاسيكي على التزييف بكل عناصره الضرورية، لماذا كانت الأجهزة المعنية مهتمة بالفوضى في سوريا؟ من أجل حل بعض مشكلاتهم المحددة من خلال خبر كهذا".

 

الخارجية الروسية تهاجم وكالة رويترز بسبب خبر الأسد

وقالت متحدثة الخارجية الروسية، إن الخبر "لو كان الأمر خطأ أو هفوة صحفية لكان هناك تحديث أو تصحيح".

 

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت، نقلا عن مصدرين أنه "ثمة احتمال كبير أن يكون بشار الأسد قد مات في حادث تحطم طائرة"، وفي وقت لاحق قال مصدر في الكرملين لوكالة "تاس" الروسية، إن الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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