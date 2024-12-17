الخارجية الروسية تكشف الجهة المتورطة فى نشر خبر اغتيال بشار الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:10 مساءً - كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم، الجهة المتورطة في نشر خبر اغتيال بشار الأسد وإسقاط الطائرة التى كانت تحمله من سوريا إلى روسيا.

الجهة المتورطة فى نشر شائعة مقتل بشار الأسد

وقالت متحدثة الخارجية الروسية، إن الأجهزة الخاصة لبعض الدول المهتمة بالفوضى في سوريا هي من تقف وراء الأخبار الكاذبة حول الوفاة المزعومة لبشار الأسد في حادث تحطم طائرة.

وتابعت زاخاروفا، فى تصريحات لها اليوم الثلاثاء: "إن المواد الصحفية التي نشرتها وكالة "رويترز" بشأن بشار الأسد هي مثال كلاسيكي على التزييف بكل عناصره الضرورية، لماذا كانت الأجهزة المعنية مهتمة بالفوضى في سوريا؟ من أجل حل بعض مشكلاتهم المحددة من خلال خبر كهذا".

الخارجية الروسية تهاجم وكالة رويترز بسبب خبر الأسد

وقالت متحدثة الخارجية الروسية، إن الخبر "لو كان الأمر خطأ أو هفوة صحفية لكان هناك تحديث أو تصحيح".

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت، نقلا عن مصدرين أنه "ثمة احتمال كبير أن يكون بشار الأسد قد مات في حادث تحطم طائرة"، وفي وقت لاحق قال مصدر في الكرملين لوكالة "تاس" الروسية، إن الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو.

مندوبة أمريكا في مجلس الأمن: ندعم بشكل كامل القيادة السياسية في سوريا ممثل إيران في مجلس الأمن: مستقبل سوريا يجب أن يقرره شعبها بعيدا عن الإملاءات

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.