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مسؤولون أمريكيون: إدارة بايدن تتواصل مع هيئة تحرير الشام - أخبار كلمتك

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مسؤولون أمريكيون: إدارة بايدن تتواصل مع هيئة تحرير الشام - أخبار كلمتك

مسؤولون أمريكيون: إدارة بايدن تتواصل مع هيئة تحرير الشام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:53 صباحاً - نقلت وكالة الأنباء رويترز عن مسؤولين أمريكيين، قولهم:" إن إدارة بايدن تتواصل مع هيئة تحرير الشام بالتنسيق مع حلفائها بالمنطقة بمن فيهم تركيا".

إدارة بايدن تتواصل مع هيئة تحرير الشام

وأضاف المسؤولون أن إدارة بايدن حثت هيئة تحرير الشام على عدم تولي القيادة بل تشكيل حكومة انتقالية في سوريا.

وتابع المسؤولون:" إدارة بايدن على اتصال بفريق ترامب بشأن الاتصالات مع هيئة تحرير الشام، واشنطن تعتقد أن الحكومة الانتقالية يجب أن تمثل رغبات الشعب السوري".

وأكد المسؤولون الأمريكيون أن واشنطن لن تدعم سيطرة هيئة تحرير الشام دون عملية شاملة لاختيار قادة جدد.

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وزير الخارجية لنظيره الأمريكي: استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا يعد احتلالًا

وفي السياق ذاته قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء: "لا شكوك بأن ما حدث في سوريا تم التخطيط له في غرفة عمليات أمريكية إسرائيلية".

المرشد الإيراني يتهم أمريكا وإسرائيل بالتخطيط لما حدث في سوريا 

وأضاف المرشد الإيراني خلال كلمة ألقاها اليوم الأربعاء: "إن دولة جارة لسوريا لعبت دورًا واضحًا في ما حدث وما زالت تفعل ذلك".

وكشف مسئول في الاحتلال الإسرائيلي، عن ثلاثة أهداف رئيسية لـ تل أبيب في سوريا، وهي السيطرة على الأراضي و"حماية الأقليات" و"منع نقل الأسلحة".

يديعوت أحرونوت ترصد 3 أهداف إسرائيلية في سوريا

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن مسئولا سياسيا أشار إلى نشاط جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع السوري قائلا: إن "لإسرائيل ثلاثة أهداف رئيسية".

وأضاف وفق ما نقلت الصحيفة: "الهدف الأول هو الاستيلاء على المناطق التي تسيطر عليها النيران والمراقبة، ويبلغ مجموعها ما بين 500 متر وبضعة كيلومترات والعالم ككل يفهم هذا".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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