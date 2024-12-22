«العاصمة الجديدة فرصة لبناء البلد».. أبرز تصريحات الرئيس السيسي من مقر أكاديمية الشرطة - أخبار كلمتك

«العاصمة الجديدة فرصة لبناء البلد».. أبرز تصريحات الرئيس السيسي من مقر أكاديمية الشرطة - أخبار كلمتك

سلامة الغذاء: تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والصادرات المصرية تتصدر الأسواق العالمية - أخبار كلمتك

سلامة الغذاء: تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والصادرات المصرية تتصدر الأسواق العالمية - أخبار كلمتك

حالة الطقس الآن في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات - أخبار كلمتك

حالة الطقس الآن في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بالقناع.. باميلا الكيك تخطف الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان الموريكس دور (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بالقناع.. باميلا الكيك تخطف الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان الموريكس دور (صور) - أخبار كلمتك

حج الجمعيات الأهلية 2025، المستندات المطلوبة والأسعار - أخبار كلمتك

حج الجمعيات الأهلية 2025، المستندات المطلوبة والأسعار - أخبار كلمتك

في ختام 2024، أقوى تحذيرات ورسائل السيسي للمصريين لإفشال مخططات هدم مصر - أخبار كلمتك

في ختام 2024، أقوى تحذيرات ورسائل السيسي للمصريين لإفشال مخططات هدم مصر - أخبار كلمتك

"بحوث الإلكترونيات" يشارك في فاعليات إطلاق الشبكة العربية لمراكز البحوث - أخبار كلمتك

"بحوث الإلكترونيات" يشارك في فاعليات إطلاق الشبكة العربية لمراكز البحوث - أخبار كلمتك

أسعار الذهب صباح اليوم الأحد وعيار 21 يسجل هذه القيمة - أخبار كلمتك

أسعار الذهب صباح اليوم الأحد وعيار 21 يسجل هذه القيمة - أخبار كلمتك

أول تعليق لـ بليك ليفلي بعد مقاضاتها جاستن بالدوني - أخبار كلمتك

أول تعليق لـ بليك ليفلي بعد مقاضاتها جاستن بالدوني - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

لبنان يندد بهجمات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الجنوب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
لبنان يندد بهجمات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الجنوب - أخبار كلمتك

لبنان يندد بهجمات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الجنوب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 10:33 صباحاً - ندد وزير الزراعة في الحكومة اللبنانية عباس الحاج حسن، اليوم الأحد، بالاعتداءات المتكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجرف البساتين والممتلكات في جنوب لبنان.

إسرائيل تواصل هدم وجرف المنازل والبساتين  في الجنوب اللبناني

وقال الوزير: "يكرر العدو الإسرائيلي اعتداءاته المدانة بشدة على الأراضي اللبنانية وكان آخرها جرف بساتين الحمضيات في بلدة الناقورة على مقربة من مقر قوات اليونيفيل".

وأضاف أن "هذا الاعتداء يشكل انتهاكًا لسيادتنا وتهديدًا لأمننا الغذائي ويعرض ثروات الوطن وسيادته ومصدر رزق المزارعين لخطر كبير".

 

 لبنان يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولية وقف الاعتداءات الاسرائيلية

وطالب "المجتمع الدولي و اليونيفيل بتحمل مسؤولياتهم لوقف هذه الاعتداءات وحماية مزارعينا".

ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدوانه على قرى وبلدات الجنوب، حيث نسف عددا من المنازل في بلدة كفركلا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق