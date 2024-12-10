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وزير المالية الإسرائيلي: تدخلنا في سوريا نموذج للسياسة الحازمة - أخبار كلمتك

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وزير المالية الإسرائيلي: تدخلنا في سوريا نموذج للسياسة الحازمة - أخبار كلمتك

وزير المالية الإسرائيلي: تدخلنا في سوريا نموذج للسياسة الحازمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:18 مساءً - أدلى وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بتصريحات لافتة حول السياسة الإسرائيلية في المنطقة، قائلًا: إن "من يظن أننا سنعود للسلبية الشاملة عليه أن ينظر إلى سوريا ويرى ما فعلناه هناك في الأيام الماضية".

وأكد وزير المالية الإسرائيلي في تصريحاته لوكالة "بلومبرغ"، أن إسرائيل تتبنى سياسة حازمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأشار سموتريتش إلى أن عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة في الولايات المتحدة تشكل فرصة لإسرائيل؛ لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية في المرحلة المقبلة، مشيدًا بالعلاقة القوية التي تجمع بين إسرائيل والإدارة الجمهورية السابقة.

 

فيما قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا يمكن أن تسمح بتقسيم سوريا مجددا، وذلك بعد سقوط نظام الأسد.

أردوغان: لن نسمح بتقسيم سوريا مرة أخرى

وجاء تصريح أردوغان في كلمة له بالعاصمة أنقرة، خلال الاجتماع الموسع لرؤساء فروع "حزب العدالة والتنمية" في الولايات التركية، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".

وأفاد أردوغان بأن "الشعب السوري توج انتفاضته النبيلة بالنصر، وأسقط نظام القمع الذي استمر عقودا، ودافع عن حريته وحقوقه وقانونه ومستقبله" وفق تعبيره.

وأضاف الرئيس التركي: "إيماننا ودعواتنا أن ترى سوريا أياما مشرقة بعد 61 عاما من دكتاتوريةحزب البعث، التي كانت مظلمة تماما طوال 13 سنة الماضية" بحسب وصفه.

وأعرب الرئيس التركي عن أمله في "سحق بقية التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"واي بي جي/ بي كي كي" في أقرب وقت في أجزاء أخرى من سوريا.

وتابع أردوغان قوله: "من الآن فصاعدا لا يمكن أن نسمح بتقسيم سوريا مرة أخرى، ولا يمكن أن نوافق على أن تصبح مجددا ساحة صراع".

وشدد على أن "كل اعتداء على استقرار الإدارة السورية الجديدة وسلامة أراضي دولتها سيجدنا نحن وشعب سوريا في مواجهته".

وأكد أردوغان وقوف بلاده الدائم بجانب المهاجرين السوريين في تركيا ممن يستعدون للعودة إلى بلادهم، "تماما كما كنا بجانبهم هنا أيضا" وفق قوله.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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