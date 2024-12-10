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حل المؤسسات الأمنية وهذا مصير الجيش، قرارات المرحلة الانتقالية في سوريا - أخبار كلمتك

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حل المؤسسات الأمنية وهذا مصير الجيش، قرارات المرحلة الانتقالية في سوريا - أخبار كلمتك

حل المؤسسات الأمنية وهذا مصير الجيش، قرارات المرحلة الانتقالية في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:13 مساءً - أفادت مصادر مطلعة، أنه سيتم حل الأجهزة الأمنية السورية وإلغاء قوانين الإرهاب، وستجري الحكومة الانتقالية النظر في حالة الجيش الحالي وتبحث إمكانية إعادة ترتيب أوضاعه.

حكومة محمد البشير تحل المؤسسات الأمنية

وبالرغم من الضبابية حول مصير الجيش السوري، قالت المصادر، إن "ضبط الأمن وتقديم الخدمات والانتقال السلس أولويات في حكومة تصريف الأعمال"، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية.

وكان رئيس الحكومة السورية المكلف، محمد البشير، قد أكد من مبنى رئاسة الوزراء، في وقت سابق اليوم، تكليفه رسميًا برئاسة الحكومة، لافتا إلى أن اجتماع ركز على نقل الصلاحيات التنفيذية.

وأضاف محمد البشير، أن الحكومة السورية المؤقتة ستشرف على قضايا الإدارة العامة خلال الفترة الانتقالية التي قد تنتهي في الأول من مارس.

ضبابية حول وضع الجيش السوري بعد تفككه

وبهدف بدء رسم المرحلة الانتقالية، أعلن مجلس الشعب تأييده إرادة الشعب لبناء "سوريا الجديدة"، بينما قال الأمين العام لـحزب البعث إبراهيم الحديد: "سنبقى داعمين لمرحلة انتقالية في سوريا هادفة للدفاع عن وحدة البلاد أرضا وشعبا ومؤسسات ومقدرات".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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