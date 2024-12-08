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بدء المواجهات المسلحة، فصائل المعارضة تشتبك مع القوات الكردية في منبج شمالي سوريا - أخبار كلمتك

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بدء المواجهات المسلحة، فصائل المعارضة تشتبك مع القوات الكردية في منبج شمالي سوريا - أخبار كلمتك

بدء المواجهات المسلحة، فصائل المعارضة تشتبك مع القوات الكردية في منبج شمالي سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:24 صباحاً - أعلنت الفصائل المسلحة في سوريا،  اليوم الأحد، بدء هجومها على القوات الكردية في منبج شمالي البلاد، بعد الإعلان عن سقوط نظام بشار الأسد.

الفصائل السورية المسلحة تهاجم القوات الكردية

وقبل وقت سابق كان مسلحو الفصائل السورية المعارضة أطبقوا الحصار على القوات الكردية المتمركزة في حيي الأشرفية والشيخ مقصود وفي إقليم الشهباء داخل مدينة حلب وريفها الشمالي، بعد أيام من المواجهات العنيفة بين هذه الفصائل والقوات النظامية السورية.

التلفزيون السوري يعلن سقوط نظام بشار الأسد

 وكان التلفزيون السوري، أعلن فى وقت سابق من اليوم الأحد، عن سقوط نظام بشار الأسد، وذلك بعد دخول المعارضة المسلحة إلى العاصمة دمشق.

أول بيان للمعارضة المسلحة بعد دخول دمشق 

وفي أول بيان لها على التلفزيون الرسمي، أعلنت المعارضة السورية، الأحد، “تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد”.

وأعلنت المعارضة في البيان إطلاق سراح جميع المعتقلين.

والبيان هو الأول للمعارضة، منذ دخول الفصائل المسلحة دمشق، بعد سيطرتها على المدن السورية الكبرى واحدة تلو الأخرى، ومغادرة الأسد خارج البلاد.

وكانت الفصائل المسلحة سيطرت على مبنى الإذاعة والتلفزيون في ساحة الأمويين بدمشق، الأحد، بينما تستعد لإلقاء أول بيان لها.

وأعلنت الفصائل بدء “عهد جديد” في سوريا متحدثة عن انتهاء حقبة سوداء في تاريخ البلد.

رئيس الوزراء السوري محمد الجلالى 

وكان رئيس الوزراء السوري محمد الجلالي أنه يتمنى أن يسود عهد جديد وأنه سيكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعد لأي إجراء للتسليم.

وقال الجلالي في بيانه: “حرصا على المرافق العامة للدولة التي هي ملك لكل السوريين، فإننا نمد يدنا لكل مواطن شريف حريص على مقدرات هذا البلد وذلك للحفاظ على مقدراته، وأهيب بالمواطنين عدم المساس بالأملاك العامة، لأنها في النهاية هي أملاكهم”.

وأضاف: “وأنا هنا في منزلي، ولا أنوي مغادرته إلا بصورة سلمية، بحيث أضمن استمرار المؤسسات العامة ومؤسسات مرافق الدولة، وإشاعة الأمن والاطمئنان للمواطنين، وأتمنى أن يفكر الجميع بعقلانية ووطنية”.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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