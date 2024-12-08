عقب اقتحام السفارة الإيرانية، العراق يعلن إخلاء مقرات بعثاته الدبلوماسية فى سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:24 صباحاً - أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم الأحد، عن إخلاء السفارة العراقية في سوريا ونقل موظفيها إلى لبنان.

اخلاء مبني السفارة العراقية في سوريا

وردد التلفزيون الإيراني، في تقرير له اليوم الأحد، أنباء عن اقتحام السفارة الإيرانية في دمشق، بعد سيطرة مسلحين على دمشق.

مسلحين يقتحمون مقر السفارة الإيرانية في دمشق

وفي وقت سابق نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر قولها أن إيران، بدأت بإجلاء دبلوماسييها وعائلاتهم من سوريا، وذلك على وقع التصعيد الأخيرة.

وأفادت مصادر من المعارضة المسلحة، بانسحاب ضباط وعناصر النظام السوري، من مقر وزارة الدفاع وقيادة الأركان في ‎دمشق.

أنباء عن مغادرة بشار الأسد لدمشق

وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن مسئولان سوريان كبيران قولهما، أن الرئيس السوري بشار الأسد غادر دمشق إلى وجهة غير معلومة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أكدت مصادر شبكة "سي إن إن" بأن الرئيس السوري بشار الأسد لم يعد متواجدا في دمشق، رغم تأكيد المكتب الرئاسي السوري والمسئولين الإيرانيين بأنه لم يغادر العاصمة.

ونقلت الشبكة عن مسئولين أمريكيين قولهم "إن نظام الأسد قد يسقط قريبا".وأعلنت الفصائل المسلحة في سوريا سيطرتها على مبنى الإذاعة والتلفزيون.

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