من عالم الظلام إلى بؤرة الأضواء فى سوريا.. من هو أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:29 صباحاً - سوريا.. سقط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وتمكنت المعارضة المسلحة من دخول دمشق تحت قيادة هيئة تحريرالشام “جبهة النصرة” سابقا.

باتت أحداث سوريا اليوم، هى الأبرز فى المنطقة العربية وربما العالم، بعد هروب الرئيس بشار الأسد إلى جهة مجهولة، وبات اسم أحمد الشرع حاليا، أبو محمد الجولاني “سابقا” الأبرز على سطح الأحداث، الإرهابي العتيد بات بين ليلة وضحاها المرشح الأبرز لقيادة سوريا العربية صاحب الحضارة الضاربة في جذور التاريخ.

من هو أبو محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام

فمن هو أبو محمد الجولانى أو أحمد الشرع، ناديه كما تناديه لكن تظل النتيجة واحدة وهى سقوط النظام السوري، ودخل الدولة فى أتون مجهول على الأقل حتى الآن.



الجولاني من أصول سورية وولد في السعودية عام 1982



ولد أحمد حسين الشرع - المعروف بأبو محمد الجولاني- في العاصمة السعودية "الرياض" عام 1982، ثم انتقل مع عائلته إلى سوريا وعمره آنذاك 7 سنين.

تعود أصول الجولاني إلى الجولان السوري المحتل، ونشأ في حي المزة بالعاصمة دمشق، ضمن طبقة متوسطة ذات توجهات ليبرالية، ووفقا لروايته تأثر في شبابه بالانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.

كان أحمد حسين الشرع -وهو لا يزال طالبا في الجامعة- يأتي من دمشق إلى حلب لحضور خطب الجمعة، التي كان يلقيها محمود قول آغاسي (أبو القعقاع) في "جامع العلاء بن الحضرمي" بالصاخور، وحين تعرض العراق للغزو الأمريكي في مارس 2003، نادى آغاسي بضرورة مقاومة هذا الغزو، فكان الجولاني ضمن أوائل الملبّين لهذا النداء.

الجولاني شارك بقتال الأمريكيين بصفوف تنظيم أبو مصعب الزرقاوي



وصل الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام حاليا، إلى العراق قبل بداية الغزو الأمريكي عام 2003 بنحو أسبوعين، وأقام في الموصل فترة، وعمل مقاتلا مع تنظيم القاعدة تحت قيادة “أبو مصعب الزرقاوي”، زعيم تنظيم التوحيد والجهاد آنذاك، ثم خلفائه من بعده، قبل أن تقبض عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وتودعه سجن أبو غريب، ومن هناك نقلته إلى سجن بوكا، ومن ثم سجن كروبر في مطار بغداد.

سلمته الولايات المتحدة لاحقا إلى الحكومة العراقية، التي وضعته في سجن التاجي، ومن هناك أطلق سراحه عام 2008، وكان مجموع فترة اعتقاله 5 سنوات.



استأنف الجولاني نشاطه العسكري في صفوف تنظيم "دولة العراق الإسلامية" التي تأسست في أكتوبر 2006 بقيادة “أبو بكر البغدادي”، وسرعان ما أصبح رئيسا لعملياتها في محافظة الموصل.

بدء تواصل الجولاني مع البغدادي بداية عام 2011



تواصل الجولاني مع “أبو بكر البغدادي” في بداية اندلاع الثورة السورية عام 2011، واتفقا على أن يتولى الجولاني مسئولية سوريا، ويؤسس فيها فرعا للتنظيم، وأمر بمقاتلة الحكومة السورية وإسقاط الرئيس بشار الأسد، وذهب إلى سوريا وفي غضون عام استطاع حشد 5 آلاف مقاتل، وتمكن من الانتشار في مساحة كبيرة في البلاد.

وفي 24 يناير 2012، أصدر الجولاني بيانا أعلن فيه تشكيل "جبهة النصرة لأهل الشام"، وعين المسئول العام عنها، واتخذ من قرية الشحيل منطلقا لعمل هذه الجبهة، كما دعا في بيانه السوريين إلى الجهاد وحمل السلاح لإسقاط الحكومة السورية.

وحين أعلن البغدادي -في 9 أبريل 2013- إلغاء اسميْ "دولة العراق الإسلامية" و"جبهة النصرة" ودمج التنظيمين -باعتبارهما يمثلان القاعدة الأم- في كيان جديد يسمى "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، " داعش "رفض الجولاني هذا الأمر. وأعلن بعدها مبايعة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وقال إنه عمل وفق توجيهاته وإرشاداته حتى يوليو 2016، حين أعلن فك ارتباط بتنظيم القاعدة، وتغيير اسمه إلى “جبهة فتح الشام”.

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