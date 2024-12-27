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مشوار سيف الجزيري مع الزمالك بعد رسالته المسيئة وتهديده بشكوى النادي في الفيفا - أخبار كلمتك

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مشوار سيف الجزيري مع الزمالك بعد رسالته المسيئة وتهديده بشكوى النادي في الفيفا - أخبار كلمتك

مشوار سيف الجزيري مع الزمالك بعد رسالته المسيئة وتهديده بشكوى النادي في الفيفا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:10 صباحاً - هدد التونسي سيف الدين الجزيري، مسؤولي الزمالك بتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

سيف الدين الجزيري يقدم إنذارا للزمالك 

وعلمت كلمتك أن الجزيري قدم إنذارًا لنادي الزمالك، بسبب عدم تلقيه مستحقاته المتأخرة خلال الأشهر الماضية.

وتضمن الإنذار الذي قدمه اللاعب عن طريق المحامي الخاص به، أنه حال عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة خلال أسبوعين سيتقدم بشكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

أرقام سيف الجزيري مع الزمالك 

وخاض سيف الدين الجزيري 12 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات بالموسم الحالي بواقع 708 دقيقة.

سجل التونسي في الموسم الحالي هدفين فقط وتلقى بطاقتين صفراوين.

وفي مجمل مشوار سيف الدين الجزيري مع الزمالك خاض المحترف التونسي 140 مباراة مع القلعة البيضاء في جميع البطولات.

وخاض الجزيري خلال الـ 140 مباراة شارك اللاعب في 8644 دقيقة، ساهم خلالها بـ 56 هدفا بواقع تسجيل 37 هدفا وصناعة 19 هدفا.

فيما تلقى سيف الجزيري رقما كبيرا من البطاقات الصفراء بواقع 12 بطاقة رغم كونه مهاجم صريح.

ستوري غامض من سيف الدين الجزيري 

نشر التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك ستوري عبر صفحته الرسمية على إنستجرام، ستوري مثيرًا للجدل بعد الإنذار الذي قدمه لمجلس إدارة الأبيض بسبب مستحقاته المتأخرة. 

وكتب الجزيري من خلال الإستوري: “إذا لم تستح فاصنع ما شئت، حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق”. 

 

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المُقبل في الثامنة مساء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد كونها الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

 

الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش 

وكان نادي الزمالك تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما بإستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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