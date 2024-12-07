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العراق تستقبل 2500 جندي سوري عبر معبر القائم الحدودي في الأنبار - أخبار كلمتك

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العراق تستقبل 2500 جندي سوري عبر معبر القائم الحدودي في الأنبار - أخبار كلمتك

العراق تستقبل 2500 جندي سوري عبر معبر القائم الحدودي في الأنبار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 06:45 مساءً - ذكرت  وكالة الأنباء العراقية، اليوم السبت، أن بغداد استقبلت أكثر من ألفين وخمسمائة جندي من الجيش السوري عبر معبر القائم في محافظة الأنبار.

العراق يستقبل ألف جندي سوري عبر معبر القائم 

وفي وقت سابق اليوم السبت، قال مسئولون محليون ومصادر أمنية،  إن عشرات الآلاف من الجنود السوريين دخلوا العراق عبر معبر القائم الحدودي، بالتنسيق مع القوات العراقية، حسب ما أوردته رويترز.

وقالت وسائل إعلام عراقية محلية: إن السلطات سمحت لأكثر من 2500 جندي وضابط سوري بالدخول إلى الأراضي العراقية عبر معبر القائم الحدودي. 

ولم يصدر أي بيان من الجيش السوري بشأن هذا التطور.

وأخلت القوات الحكومية السورية بلدات تبعد حوالي 10 كيلومترات عن العاصمة دمشق من الجهة الجنوبية الغربية، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. 

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات السورية أخلت مواقعها في محافظة القنيطرة عند الحدود مع إسرائيل، اليوم السبت، لتنضم إلى مناطق باتت خارج سيطرة السلطات في غضون أيام إثر هجوم غير مسبوق للفصائل المعارضة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ"فرانس برس"، إن القوات الحكومية أخلت مواقع ونقاطا عسكرية وأمنية، بينما غادر العاملون في المؤسسات الحكومية "لتصبح المحافظة الواقعة عند الحدود مع إسرائيل خالية لأول مرة من الجيش السوري".

 المرصد السوري لحقوق الإنسان مقره في بريطانيا، لكنه يعتمد على شبكة من المصادر الميدانية على الأرض في سوريا.

كما أفادت "رويترز" نقلا عن مصادر درزية، السبت، بسيطرتها على معظم قواعد الجيش بمحافظة السويداء جنوبي سوريا على الحدود مع الأردن.

 

العراق يعزز أمن حدوده مع سوريا


وأكد قائد قوات حرس الحدود العراقي، الفريق محمد السعيدي، أن حدود بلاده المشتركة مع سوريا مؤمنة بالكامل ولا مجال لاختراقها.


 بدورها اتهمت الفصائل العراقية المسلحة إسرائيل بالوقوف وراء تأجيج الأوضاع في شمال سوريا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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