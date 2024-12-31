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الرياضة - 12:11 - اليوم.. «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب 1446 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:11 - اليوم.. «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب 1446 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - اليوم.. «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب 1446 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:11 صباحاً - تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب لعام 1446 هجريًا، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، الموافق 29 جمادى الآخرة 1446 هجريًا، بعد غروب شمس ذلك اليوم، من خلال لجانها المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن هلال شهر رجب يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة 28 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الثلاثاء الموافق31 ديسمبر 2025 (يوم الرؤية).

يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 28 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 24 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (23- 29 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (16-41) دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر رجب 1446هـ فلكياً يوم الأربعاء المقبل 1 يناير 2025.

فضل شهر رجب وأهميته

- شهر رجب، كأحد الأشهر الحرم، يُعظم فيه الأجر ويُضاعف الثواب.

- تعظيم الذنوب: تُعتبر الذنوب في الأشهر الحرم أشد إثمًا.

- فرصة للتوبة: يُشجع المسلمون على التوبة والاستغفار خلال هذا الشهر.

- الاستعداد الروحي: يُعد رجب مقدمة روحانية لشهر رمضان.

نظام التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمري الذى يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هي: 1 المحرم - 2 صفر - 3 ربيع الأول - 4 ربيع الآخر - 5 جمادى الأولى - 6 جمادى الآخرة - 7 رجب - 8 شعبان - 9 رمضان - 10 شوال - 11 ذو القعدة - 12 ذو الحجة.

والتقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمي للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة في 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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