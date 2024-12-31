الرياضة - 12:11 - شديد البرودة ليلاً.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:11 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن النشرة الجوية وظواهر الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، آخر يوم في عام 2024، وهل يمكن الاحتفال بليلة رأس السنة رغم الطقس البارد، حيث أسارت "الأرصاد" إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود آخر يوم من عام 2024، طقس بارد نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للدفء علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2025

- أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وخليج السويس.

- أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على أغلب الأنحاء، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

- اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط لتصل سرعة الرياح (60:40 كم/ساعة)، وارتفاع الأمواج من (2.5:3 متر).

- البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 18 11 العاصمة الإدارية 18 09 6 أكتوبر 19 09 بنها 18 11 دمنهور 18 11 وادي النطرون 19 10 كفر الشيخ 18 10 المنصورة 17 11 الزقازيق 18 11 شبين الكوم 18 10 طنطا 17 09 دمياط 18 10 بورسعيد 17 11 الإسماعيلية 18 09 السويس 17 09 العريش 18 07 رفح 17 07 رأس سدر 21 09 نخل 16 02 كاترين 10 - 01 الطور 18 09 طابا 17 06 شرم الشيخ 20 13 الإسكندرية 18 11 العلمين 17 10 مطروح 18 10 السلوم 17 11 سيوة 17 04 رأس غارب 20 11 الغردقة 21 12 سفاجا 20 12 مرسى علم 21 13 شلاتين 24 14 حلايب 22 15 أبو رماد 23 15 رأس حدربة 22 16 الفيوم 18 08 بني سويف 17 07 المنيا 18 06 أسيوط 17 06 سوهاج 19 08 قنا 21 10 الأقصر 21 09 أسوان 20 09 الوادي الجديد 19 07 أبو سمبل 20 10