مانشستر يونايتد يسقط في ملعبه أمام نيوكاسل 0/2 بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - انتهت مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل بفوز الأخير بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الإثنين، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف نيوكاسل في مانشستر يونايتد

أحرز اللاعب أليكسندر إيزاك الهدف الأول لفريق نيوكاسل في الدقيقة 4، قبل أن يعزز جويلنتون التقدم لفريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 19.

الهدف الأول لفريق نيوكاسل جاء من عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق لويس هال إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أليكساندر إيزاك برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك.

أما هدف نيوكاسل الثاني أيضا من عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق أنتوني جوردون إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها جويلينتون برأسية وضعت الكرة داخل الشباك.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

وبدأ فريق مانشستر يونايتد مباراته أمام نيوكاسل بتشكيل مكون من:

أندريه أونانا - ديوجو دالوت - نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز - كاسيميرو - كريسيان إريكسن - أماد ديالوا - زيركزي - هويلوند.

أما تشكيل نيوكاسل أمام مانشستر يونايتد كالتالي:

دوبرافكا - تريبيير - شار - جويلنتون - تونالي - جوردون - إيزاك - هال - ميرفي - بيرن - جيماريش.

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