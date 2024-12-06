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الجماعات السورية المسلحة تعلن السيطرة على 42 قرية جنوبي البلاد - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 07:44 مساءً - أعلنت الجماعات المسلحة في سوريا، اليوم الجمعة، عن سيطرتها على 42 قرية وبلدة جنوبي البلاد من بينها بصر الحرير ونوى وإنخل ومحجة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت الجماعات المسلحة في سوريا، عن تأسيس "غرفة عمليات الجنوب" في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء جنوبي سوريا.

الجماعات السورية تؤسس غرفة عمليات الجنوب

وفي أول بيان لغرفة العمليات، أكدت ضمان أمن الحدود الجنوبية لسوريا، والعمل من أجل ضمان الأمن والاستقرار في المناطق الجنوبية.

وشهدت محافظة درعا -في وقت سابق اليوم- اشتباكات بين جيش النظام وفصائل المعارضة، تمكنت خلالها الأخيرة من السيطرة على مدن: بصرى الحرير، وجاسم، والحراك، وطفسن وأيضا بلدات: سملين، والمسيفرة، والصورة، والغارية الشرقية، والكرك، وناحتة، والجيزة، وأم ولد.

وفي السياق ذاته، أفاد المرصد السوري، اليوم الجمعة، بتصعيد واسع في درعا مع سيطرة فصائل على مواقع للجيش السوري، وذلك وفقا لشبكة «العربية».

تصاعد المعارك في سوريا

 وقال المرصد السوري، صباح اليوم الجمعة، إن هناك تقدما كبيرا للفصائل المسلحة نحو مدينة حمص.وبحسب شبكة «العربية»، أضاف المرصد السوري: "الفصائل المسلحة على بعد نحو 5 كلم من مدينة حمص".

ووفقا لمصادر العربية، فقد دخلت الفصائل السورية المسلحة مدينتي تبليسة والرستن بريف حمص.

جيش الاحتلال يعلن حالة التأهب القصوى قرب الحدود مع سوريا

وأمس، نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله: "إن الجيش أعلن حالة التأهب القصوى قرب الحدود مع سوريا".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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