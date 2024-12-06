وجوده خطر، رئيس الحزب الحاكم بكوريا الجنوبية يدعو لتعليق مهمات رئيس الجمهورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 03:59 صباحاً - دعا هان دونج هون رئيس الحزب الحاكم بـكوريا الجنوبية لتعليق مهمات الرئيس محذرًا من «خطر كبير» بحال بقائه.

وقال في تصريحات فجر اليوم الجمعة «إذا استمر الرئيس يون في شغل منصب الرئيس، فهناك خطر كبير من تكرار إجراءات متطرفة مماثلة لإعلان الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

وأضاف أن الرئيس يون سوك يول كان قد أمر باعتقال سياسيين بارزين على أساس كونهم «قوى مناهضة للدولة» خلال الأحكام العرفية التي أعلنها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كانت كوريا الجنوبية قد شهدت تطورات سياسية مثيرة الثلاثاء الماضي بعد أن أعلن الرئيس الأحكام العرفية في البلاد، لكن البرلمان أسقط قرار الرئيس خلال ساعات معدودة.

كانت الشرطة الكورية الجنوبية، قد فتحت الخميس، تحقيقا مع الرئيس يون سوك يول بتهمة «التمرد» بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، كما أعلن ضابط كبير أمام مجلس النواب.

وقال رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية، وو كونج-سو، أمام النواب إنّ الشرطة بدأت التحقيق مع الرئيس يون سوك يول بتهمة «التمرد» بسبب إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات مساء الثلاثاء قبل أن ترغمه السلطة التشريعية على رفعها.



نشاط في البرلمان

وعلى صعيد محاولات عزل الرئيس، أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، الخميس، أنّ البرلمان سيعقد مساء السبت جلسة يصوّت خلالها على مشروع قانون يرمي لعزل الرئيس يون سوك يول بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد.

ونقلت الوكالة عن النائب المعارض جو سيونج-لي إنّ «التصويت على اقتراح عزل الرئيس يون سيتم قرابة الساعة السابعة من مساء السبت».

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