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رئيس الوزراء العراقي عن أزمة التسريبات الصوتية: كذبة القرن - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء العراقي عن أزمة التسريبات الصوتية: كذبة القرن - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء العراقي عن أزمة التسريبات الصوتية: كذبة القرن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 03:58 مساءً - علّق رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لأول مرة، منذ الكشف عنها في أغسطس الماضي، على اتهامات لموظفين بمكتبه بالتنصت على سياسيين وشخصيات بارزة، واصفًا إياها ب ( كذبة القرن ).

 قضية التجسس والتنصت والإشكالات فى العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السوداني قوله خلال جلسة برلمانية مغلقة: إن قضية التجسس والتنصت والإشكالات التي أُثيرت واتهمت فيها الحكومة بطريقة لا أخلاقية لم تستند لأي شيء.

وانعقدت بالأمس جلسة مهمة في مجلس النواب العراقي بحضور رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بهدف مناقشة الوضع الأمني والتوترات التي تحدث في سوريا وكيفية تعزيز القطاعات العسكرية الفاصلة بين سوريا والعراق.

تعزيز الشريط الحدودي بين سوريا والعراق

وتضمنت جلسة مجلس النواب المنعقدة طمأنة البرلمانيين الحاضرين، وتعريفهم بالدور التي تقوم به الحكومة العراقية من اتصالات هاتفية وتعزيز الشريط الحدودي بين سوريا والعراق.

الوضع الراهن والأحداث في المنطقة

وتناولت الجلسة الكثير من الأسئلة التي يتم طرحها، ليس فقط عن الوضع الراهن والأحداث في المنطقة، لكن كذلك التعديلات الوزارية التي يلوح بها محمد شياع السوداني، حيث يطرح بعض الأولويات الخاصة بالبرنامج الحكومي، فضلًا عن الملاحظات على عمل وأداء بعض المسؤولين الموجودين في الدولة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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