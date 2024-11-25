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بسبب معارضتها للعدوان على غزة، الحكومة الإسرائيلية تقرر مقاطعة صحيفة هآرتس العبرية - أخبار كلمتك

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بسبب معارضتها للعدوان على غزة، الحكومة الإسرائيلية تقرر مقاطعة صحيفة هآرتس العبرية - أخبار كلمتك

بسبب معارضتها للعدوان على غزة، الحكومة الإسرائيلية تقرر مقاطعة صحيفة هآرتس العبرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بالإجماع على قرار مقاطعة صحيفة "هآرتس" العبرية، إذ تتهم الصحيفة بأنها تسيء لإسرائيل في أخبارها ومقالاتها التي تنشر باللغتين العبرية والإنجليزية.

قرار مقاطعة صحيفة هآرتس العبرية ومنع التعامل معها

وحث قرار مقاطعة صحيفة هآرتس، وزارات الحكومة الإسرائيلية المختلفة على عدم إجراء أي اتصال مع الصحيفة، كما قررت الحكومة عدم وضع أي إعلانات أو مناقصات على صفحاتها ومواقعها.

وتعتمد الحكومات الإسرائيلية على الصحف في نشر الاعلانات والمناقصات المختلفة مقابل مبالغ مادية معينة.

ناشر صحيفة هآرتس أشاد بالمقاومة الفلسطينية 

صوتت الحكومة الإسرائيلية على مقاطعة هآرتس، لأنها وصفت المقاومين الفلسطينيين بـ"الباحثين عن الحرية"، مشيرة إلى ضرورة محاسبة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وبعض وزراء الحكومة، ويأتي القرار أيضًا بسبب افتتاحيات الصحيفة التي تعتبرها الحكومة "مضرة بشرعية إسرائيل عالميًا".

ووصف ناشر “هآرتس” عاموس شوكان، خلال مؤتمر في لندن قبل ثلاثة أسابيع الفلسطينيين بأنهم “مقاتلون من أجل الحرية”، ما أثار غضب الوزارات الإسرائيلية، وأشار شوكان إلى أن الأذى المتعمد للمدنيين غير مشروع، وأن العنف لتحقيق أهداف سياسية أو أيديولوجية هو إرهاب.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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