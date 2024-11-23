بدر عبد العاطى يكشف عن دعم بوليفيا لمصر بمكون هام لتصنيع السيارات الكهربائية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 06:29 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن معدن الليثيوم الموجود فى بوليفيا هو معدن شديد الأهمية للاستخدام فى السيارات الكهربائية.

وأكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع سيليندا سوسا، وزيرة خارجية بوليفيا، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ان مصر لديها خطة طموحة فى مجال السيارات الكهربائية.

وأوضح أن الليثيوم مكون أساسى فى تصنيع السيارات الكهربائية، وبالتالى هناك تعاون وتنسيق لكيفية استفادة مصر من هذا المكون الهام من بوليفيا.

وأضاف أن هناك دعما للخطط المصرية الطموحة للنقل الذكى وتصنيع السيارات الكهربائية للإنتاج المحلي أو التصدير.

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