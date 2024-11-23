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بدر عبد العاطى يكشف عن دعم بوليفيا لمصر بمكون هام لتصنيع السيارات الكهربائية (صور) - أخبار كلمتك

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بدر عبد العاطى يكشف عن دعم بوليفيا لمصر بمكون هام لتصنيع السيارات الكهربائية (صور) - أخبار كلمتك

بدر عبد العاطى يكشف عن دعم بوليفيا لمصر بمكون هام لتصنيع السيارات الكهربائية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 06:29 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن معدن الليثيوم الموجود فى بوليفيا هو معدن شديد الأهمية للاستخدام فى السيارات الكهربائية.

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وأكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع سيليندا سوسا، وزيرة خارجية بوليفيا، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ان مصر لديها خطة طموحة فى مجال السيارات الكهربائية.

 

 

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وأوضح أن الليثيوم مكون أساسى فى تصنيع السيارات الكهربائية، وبالتالى هناك تعاون وتنسيق لكيفية استفادة مصر من هذا المكون الهام من بوليفيا.

وأضاف أن هناك دعما للخطط المصرية الطموحة للنقل الذكى وتصنيع السيارات الكهربائية للإنتاج المحلي أو التصدير.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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