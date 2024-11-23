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وزيرة خارجية بوليفيا: تربطنا بمصر علاقات وطيدة ونعمل على تطويرها - أخبار كلمتك

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وزيرة خارجية بوليفيا: تربطنا بمصر علاقات وطيدة ونعمل على تطويرها - أخبار كلمتك

وزيرة خارجية بوليفيا: تربطنا بمصر علاقات وطيدة ونعمل على تطويرها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 06:12 مساءً - قالت سيليندا سوسا، وزيرة خارجية بوليفيا، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج،  بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، شعرت أنى فى بيتى الثانى فى أول زيارة لى لمصر وأوضحت أن مصر استضافتنا بكرم.

وتابعت بأنها تحمل رسالة تحية من رئيس بلادها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكدت أنه تم التباحث بشأن العلاقات المشتركة بين البلدين، وأشارت إلى أن هناك صداقة بالغة بين مصر وبوليفيا فى كافة المحافل الدولية، وكذلك تم التباحث من الاستفادة بالفرص المتاحة بين البلدين.

وركزت على أن مصر دولة وسوق مهم للمنتجات البوليفية، وشددت على أن مصر دولة مؤسسة للسلام فى الشرق الأوسط.

وأكدت الوقوف بجانب العدالة ومساندة الشعب الفلسطيني من أجل الوصول إلى الحلول من خلال التعاون المشترك.

وأضافت أن هناك اتفاقية بين بوليفيا والمعهد الدبلوماسى المصرى من أجل التعارف المتبادل. 

 

ونوهت إلى أنه تم التباحث بشأن السياحة وأنها انبهرت بالأماكن التى تمت زيارتها منذ وصولها مصر.

وأعربت عن شكرها لمصر لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة مؤكدة على أن مصر مرجع للمعرفة على مستوى العالم.


 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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