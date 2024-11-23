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وزير الخارجية: مصر ملتزمة وتحترم جميع الأحكام القضائية الدولية - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: مصر ملتزمة وتحترم جميع الأحكام القضائية الدولية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مصر ملتزمة وتحترم جميع الأحكام القضائية الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 06:12 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بوليفيا لديها مواقف متقدمة بشان ادانة العدوان الاسرائيلى فى غزة ولبنان.

وأكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع سيليندا سوسا، وزيرة خارجية بوليفيا، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مصر تعمل على وقف حمام الدم للشعب البرئ خاصة ان الضحايا نساء وأطفال.

وشدد  أن مصر ملتزمة وتحترم القوانين والأحكام القضائية الدولية ولا يمكن القبول والسماح بأى دولة تضع نفسها فوق القانون أو فوق المحاسبة (قاصدا الأحكام الصادرة من مجلس الأمن الأخيرة). 

وتابع: إذا كنا نتحدث عن القانون لابد من احترام القانون الدولى حتى لا يسود قانون الغاب ولابد من تكثيف الجهود الدولة لاحترام القانون الدولى ووقف التصعيد. 

وشدد على أنه لا بديل عن وقف إطلاق النار ولابد من اعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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