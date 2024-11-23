وزير الخارجية: مصر ملتزمة وتحترم جميع الأحكام القضائية الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 06:12 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بوليفيا لديها مواقف متقدمة بشان ادانة العدوان الاسرائيلى فى غزة ولبنان.

وأكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع سيليندا سوسا، وزيرة خارجية بوليفيا، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مصر تعمل على وقف حمام الدم للشعب البرئ خاصة ان الضحايا نساء وأطفال.

وشدد أن مصر ملتزمة وتحترم القوانين والأحكام القضائية الدولية ولا يمكن القبول والسماح بأى دولة تضع نفسها فوق القانون أو فوق المحاسبة (قاصدا الأحكام الصادرة من مجلس الأمن الأخيرة).

وتابع: إذا كنا نتحدث عن القانون لابد من احترام القانون الدولى حتى لا يسود قانون الغاب ولابد من تكثيف الجهود الدولة لاحترام القانون الدولى ووقف التصعيد.

وشدد على أنه لا بديل عن وقف إطلاق النار ولابد من اعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

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