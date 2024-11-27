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تشكيل مباراة أستون فيلا في مواجهة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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تشكيل مباراة أستون فيلا في مواجهة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

تشكيل مباراة أستون فيلا في مواجهة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:57 مساءً - أعلن أوناي إيمري وتياجو موتا مدربا فريقي أستون فيلا ويوفنتوس، عن التشكيل الرسمي للمباراة، التي تقام مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا للجولة الخامسة.

ويستضيف ملعب فيلا بارك معقل الفيلانز، مباراة أستون فيلا ضد يوفنتوس الإيطالي في إطار منافسات الجولة الخامسة من مباريات دوري أبطال أوروبا.

تشكيل أستون فيلا ضد يوفنتوس 

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش- ديوجو كارلوس- باو توريس- لوكاس دين.

وسط الملعب: بوباكار كامارا- مورجان روجرز- يوري تيليمانس.

خط الهجوم: ليون بايلي- أولي واتكينز- جون مكجين.

تشكيل يوفنتوس أمام أستون فيلا


حراسة المرمى: دي جريجوريو.

خط الدفاع: نيكولو سافونا- فيديريكو جاتي- بيير كالولو- أندريه كامبياسو.

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي- تيون كوبمينيريس- تورام.

خط الهجوم: فرانسيسكو كونسيساو- تيموثي وياه- كينان يلدز.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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