الكونفيدرالية الأفريقية، إيشو يتقدم بهدف الزمالك الأول في شباك بلاك بولز (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:58 مساءً - الكونفيدرالية الأفريقية، أحرز أحمد عبد الرحيم إيشو لاعب الزمالك، الهدف الأول لفريقه في شباك بلاك بولز بطل موزمبيق، بالدقيقة 45 من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، لتصبح النتيجة تقدم الأبيض بهدف نظيف.

جاء الهدف بعد ركلة ثابتة نفذها عبد الله السعيد ليشتتها الدفاع وتسقط أمام إيشو الذي أطلق تسديدة في الشباك.

سيطر الزمالك على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى وأهدر أكثر من فرصة كان أخطرها عن طريق زيزو بعد اختراق من الجبهة اليسرى انتهت بعرضية قابلها زيزو بتسديدة فوق العارضة.

مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفيدرالية الأفريقية

فيما رد فريق بلاك بولز بتصوية قوية بعد عرضية من الجبهة اليمنى أنقذها محمد عواد قبل تجاوز خط المرمى.

مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفيدرالية الأفريقية

وفي الدقيقة 17، أهدر الزمالك فرصة هدف مؤكد بعد كرة طولية رائعة من زيزو وتصل لمصطفى شلبي ويسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وانقاذ من حارس بلاك بولز.

مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفيدرالية الأفريقية

بعدها استمرت سيطرة لاعبي الزمالك بشكل كامل على مجريات الأمور أمام بلاك بولز من خلال تمريرات في وسط الملعب، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبيا.

مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفيدرالية الأفريقية

تشكيل الزمالك أمام بلاك بولز

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو"..

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفيدرالية الأفريقية

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وحسام أشرف وعمر فرج.

مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفيدرالية الأفريقية

مجموعة الزمالك في الكونفيدرالية الأفريقية

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك يبحث عن الفوز في الكونفيدرالية

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في أول جولة بالمجموعات وتجنب أي تعثر من أجل عدم الدخول في حسابات معقدة وبحثا عن التأهل كأول مجموعته.

كما يسعى الزمالك لمصالحة جماهيره بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن المصري البورسعيدي فاز منذ قليل على نظيره أنيمبا النيجيريا بهدفين نظيفين، ليتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط.

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